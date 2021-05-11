موعد ماتش برشلونة وليفانتي القادمة الثلاثاء والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

موعد ماتش برشلونة وليفانتي، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة والمتعة، عند مشاهدة مباراة برشلونة بقيادة ليون ميسي ورفاقه، حيث أن الدوري الإسباني في مراحله الأخيرة وتقارب النقاط بين الثلاثة الكبار، أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول برصيد 77 نقطة، يليه ريال مدريد برصيد 75 نقطة، ويأتي النادي الكتالوني في المركز الثالث بنفس رصيد ريال مدريد من النقاط، وتقام المباراة لحساب الجولة 36 من عمر الدوري الإسباني، يحتل البارسا المركز الثالث برصيد 75 نقطة من 35 مباراة، استطاع ميسي ورفاقه تحقيق الفوز في 23 مباراة، بينما تعادل البارسا في 6 مباريات وخسر مثلهما، ولذلك يسعى برشلونة لتحقيق الانتصار رقم 24، وعدم التفريط في أي نقاط، لأن التفريط في النقاط قد يعني ضياع بطولة الدوري هذا الموسم، لذلك المباريات المتبقية تعتبر مباريات كؤوس، لا مجال فيها حتى للتعادل الفوز وفقط.

بينما يسعى ليفانتي للفوز بالمباراة، وقلب الطاولة على جماهير البارسا، وتحقيق مفاجئة سارة لريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يدخل ليفانتي اللقاء وهو في المركز 14 من 35 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز ويحصل على النقاط الثلاث في 9 مباريات، بينما تعادل في 12 مباراة وخسر 14 مباراة، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد، فهل سيتكرر فوز برشلونة، أم أن ليفانتي له رأي آخر.

موعد ماتش برشلونة وليفانتي

من المقرر أن تلعب مباراة برشلونة وليفانتي، يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

20:00:- الساعة الثامنة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

22:00:- العاشرة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

23:00:- الحادية عشر بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين والأردن وفلسطين وقطر.

24:00:- الثانية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

كما هو معروف ومعتاد فإن قناة بي إن سبورتس، هي من تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني، في الدول العربية ودول شمال أفريقيا، وعليه فسوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “يوسف سيف”.

بطاقة المباراة