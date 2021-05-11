موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي القادمة الثلاثاء والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، يستضيف استاد أولد ترافورد مباراة المان يونايتد ضد ليستر سيتي، وذلك لحساب الجولة 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، وتقام المباراة الثلاثاء 11 مايو، وكانت نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، يدخل المان يونايتد اللقاء، وهو في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، جمعها من 34 مباراة حقق الفوز والثلاث نقاط في 20 مباراة، وتعادل في 10 مباريات وخسر أربع مباريات، ويسعى المان يونايتد لفك شفرة الثعالب، وانتزاع الثلاث نقاط من بين أنياب الثعالب، ومواصلة الضغط على المان سيتي برغم الفارق الكبير في النقاط بين الفريقين، حيث يحتل المان سيتي المركز الأول برصيد 80 نقطة.

بينما يدخل الثعالب اللقاء برغبة قوية في الفوز بالمباراة، وانتزاع الثلاث نقاط من ملعب المان يونايتد، ويحتل الثعالب المركز الرابع برصيد 63 نقطة، جمعها من 35 مباراة حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 6 مباريات وخسر 10، ويسعى للفوز ومواصلة الضغط على صاحب المركز الثالث تشيلسي، حيث أن الفارق بينهم نقطة وحيدة، وهو ما سيجعل المباراة قوية ومثيرة وغاية في الندية بين الفريقين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

من المقرر سابقاً أن المباراة سوف تقام يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

17:00:- الخامسة بتوقيت جرينتش.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:00:- السابعة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

20:00:- الثامنة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وفلسطين والأردن.

21:00:- التاسعة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 35 25 5 5 3 26:72 46 80 2 مانشستر يونايتد 34 20 10 4 4 36:67 31 70 3 تشيلسي 35 18 10 7 3 32:55 23 64 4 ليستر سيتي 35 19 6 10 3 43:63 20 63 5 وست هام يونايتد 35 17 7 11 3 45:55 10 58 6 ليفربول 34 16 9 9 4 39:57 18 57 7 توتنهام هوتسبير 35 16 8 11 3 41:61 20 56 8 إيفرتون 34 16 7 11 4 42:46 4 55 9 آرسنال 35 15 7 13 3 38:49 11 52 10 ليدز يونايتد 35 15 5 15 3 53:53 0 50 11 أستون فيلا 34 14 6 14 4 41:49 8 48 12 وولفرهامبتون 35 12 9 14 3 47:35 -12 45 13 كريستال بالاس 34 11 8 15 4 56:36 -20 41 14 بيرنلي 35 10 9 16 3 47:33 -14 39 15 نيوكاسل يونايتد 35 10 9 16 3 58:40 -18 39 16 برايتون 35 8 13 14 3 41:36 -5 37 17 ساوثهامتون 34 10 7 17 4 61:41 -20 37 18 فولهام 35 5 12 18 3 47:25 -22 27 19 وست بروميتش ألبيون 35 5 11 19 3 68:32 -36 26 20 شيفيلد يونايتد 35 5 2 28 3 62:18 -44 17

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك قنوات بي إن سبورتس، حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في دول شمال أفريقيا والوطن العربي، ولذلك سوف تنقل المباراة في هذه الدول عبر شاشة القنوات التالية:

beIN 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “رؤوف خليف”.

بطاقة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي