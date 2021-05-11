نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي اليوم 11/5/2021 الجولة 36 الدوري الاسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي اليوم، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي الدوري الاسباني وخاصة عشاق النادي الكاتلوني برشلونة عن موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، والتي ستقام من ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين 36 من منافسات الدوري الاسباني، حيث يتنافس برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد على صدارة الدوري الاسباني بعد أن أصبح فارق النقاط بينهم قليل، تابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي

من المقرر أن تذاع مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في منافسات الأسبوع 36 في اللاليجا في الأوقات التالية، فتابعوا معنا:

موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي

وسيتم نقل المباراة رسميا في القناة القطرية بي ان سبورت beIN sport، حيث إن سلسلة القنوات حاصلة على حقوق بث مبارايات الدوري الاسباني بجودة عالية HD، وستذاع المباراة بالتحديد على قناة بي ان سبورت beIN sport HD 1، وسيتم إذاعة المباراة على ملعب سيوتات دي فالنسيا، وسيكون المعلق الخاص بالمباراة هو المعلق المحبوب يوسف السيف.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي اليوم

كما يوجد العديد من القنوات المفتوحة التي ستذيع المباراة على شاشاتها، ولكن هذا القنوات ذات أقمار صناعية أوروبية لذا فإنه سيتطلب منك الاستعانة بخبير أقمار صناعية ليستطيع توصيل الدش الخاص بك بهذه الأقمار، وهذا القنوات هي:

Match Footbal 1.

Setanta Sports 1 Eurasia HD.

Sport+ HD Bulgaria.

Sport Klub 1 Serbia.

Sport Klub 1HD Croatia.

LaLiga TV Bar.

Movistar LaLiga 2.

ترتيب الدوري الاسباني LaLiga

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 35 23 8 4 3 22:61 39 77 2 ريال مدريد 35 22 9 4 3 26:60 34 75 3 برشلونة 35 23 6 6 3 33:80 47 75 4 إشبيلية 35 22 5 8 3 29:51 22 71 5 ريال سوسييداد 35 15 11 9 3 35:53 18 56 6 ريال بيتيس 35 15 9 11 3 47:45 -2 54 7 فياريال 35 13 13 9 3 42:53 11 52 8 سيلتا فيغو 35 12 11 12 3 53:50 -3 47 9 أتلتيك بيلباو 35 11 13 11 3 38:46 8 46 10 غرناطة 35 13 6 16 3 57:44 -13 45 11 قادش 35 11 10 14 3 50:31 -19 43 12 أوساسونا 35 10 11 14 3 43:33 -10 41 13 فالنسيا 35 9 12 14 3 51:46 -5 39 14 ليفانتي 35 9 12 14 3 50:40 -10 39 15 خيتافي 35 8 10 17 3 41:26 -15 34 16 ديبورتيفو ألافيس 35 7 11 17 3 54:30 -24 32 17 بلد الوليد 35 5 16 14 3 49:32 -17 31 18 هويسكا 35 6 12 17 3 52:33 -19 30 19 إلتشي 35 6 12 17 3 52:29 -23 30 20 إيبار 35 6 11 18 3 46:27 -19 29

نتيجة مباراة برشلونة اليوم

يدخل برشلونة هذه المباراة وهو يحتل المركز الثالث بالدوري الأسباني برصيد 75 نقطة، وهو يتساوي مع ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني ب75 نقطة ولكن يزيد الريال عن برشلونة بعدد الأهداف، بينما يدخل ليفانتي هذه المباراة في المركز ال14 ب39 نقطة، وقد تواجه كلا الفريقان في مباراة الذهاب والتي فاز برشلونة بها 0-1.

وسنعلمكم أثناء عرض المباراة بأحداث المباراة ونتيجتها أولا بأول فتابعونا أعزائنا في موقعكم المتميز دائما ثقفني.