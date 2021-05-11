موعد مباراة الهلال والباطن القادمة 2021/05/14 في الدوري والقنوات الناقلة وترتيب جدول الدوري

تنتظر جماهير الهلال السعودي موعد مباراة الهلال والباطن القادمة في الجولة 27، من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر أن يستضيفها ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالعاصمة الرياض، يوم الجمعة القادمة الموافق 2021/05/14، قطع الزعيم شوط هام للاحتفاظ باللقب عندما فاز على منافسه الأول فريق الشباب في الجولة الماضية بخماسية مقابل هدف وحيد للشباب لينفرد بالصدارة ويفض الاشتباك مع الشباب، ويدخل اللقاء الليلة بمنتهى القوة للفوز ومواصلة السعي نحو الاحتفاظ اللقب، خاصة أن مباراة الجولة الأولى قد شهدت نتيجة التعادل بهدفين لكل فريق، المباراة منقولة عبر قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والباطن القادمة في الدوري

يدخل فريق الهلال اللقاء وهو متصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 51 نقطة، جمعهم من خوض 26 لقاء قبل هذه المباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، سجل لاعبوه 50 هدف واستقبلت شباكه 23 هدف، أما منافسة في المباراة فيعاني في البقاء ضمن فرق دوري المحترفين فهو يحتل المركز 13 برصيد 29 نقطة، ويفصله نقطة واحدة عن صاحب المركز أل 14 فريق الوحدة صاحب أل 28 نقطة، لذا فهو يتشبث بالأمل في تحقيق ولو نقطة من اللقاء.

ترتيب جدول الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 26 15 6 5 4 23:50 27 51 2 الشباب 26 14 6 6 4 37:52 15 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 27 12 8 7 3 26:40 14 44 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 26 10 5 11 4 48:40 -8 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

القناة الناقلة مباراة الهلال والباطن في الدوري

تنقل جميع المباريات من خلال القنوات الرياضية السعودية، ومباراة الهلال والباطن سوف تنقل من خلال شاشة قناة ksa sports hd 1 ولم يتحدد معلق اللقاء حتى الآن

بطاقة مباراة الهلال والباطن القادمة