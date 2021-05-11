موعد مباراة تشيلسي وآرسنال القادمة الأربعاء والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال، تنتظر جماهير كرة القدم العاشقة لمباريات الدوري الإنجليزي، سهرة كروية ممتعة مساء غدٍ الأربعاء 12 مايو، عندما يحل آرسنال ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي، في الجولة 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، يدخل البلوز اللقاء برغبة قوية وأكيدة في الفوز بالمباراة، والحصول على نقاط المباراة الثلاث، وتأكيد جدارته بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام المان سيتي، ويحتل البلوز المركز الثالث برصيد 64 نقطة، جمعها من 35 مباراة استطاع تشيلسي تحقيق الانتصار في 18 مباراة، وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات، ويسعى للفوز والحصول على نقاط المباراة الكاملة، والابتعاد عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 63 نقطة.

وفي المقابل يدخل آرسنال اللقاء ساعياً للفوز بالمباراة، وتعديل ترتيبه في جدول المسابقة، حيث يحتل حالياً المركز التاسع برصيد 52 نقطة، جمعها من 35 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر 13 مباراة، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة من الطرفين، ومليئة بالحماس والقوة والرغبة في الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وجدير بالذكر أن نعرف أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين، بفوز الجانرز آرسنال على البلوز تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال

من المقرر أن تقام المباراة الهامة والمنتظرة من قبل الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة، غداً الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:15:- السابعة وربع بتوقيت جرينتش.

20:15:- الثامنة وربع بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:15:- التاسعة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

22:15:0 العاشرة وربع بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والأردن وفلسطين.

23:15:- الحادية عشر وربع بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 35 25 5 5 3 26:72 46 80 2 مانشستر يونايتد 34 20 10 4 4 36:67 31 70 3 تشيلسي 35 18 10 7 3 32:55 23 64 4 ليستر سيتي 35 19 6 10 3 43:63 20 63 5 وست هام يونايتد 35 17 7 11 3 45:55 10 58 6 ليفربول 34 16 9 9 4 39:57 18 57 7 توتنهام هوتسبير 35 16 8 11 3 41:61 20 56 8 إيفرتون 34 16 7 11 4 42:46 4 55 9 آرسنال 35 15 7 13 3 38:49 11 52 10 ليدز يونايتد 35 15 5 15 3 53:53 0 50 11 أستون فيلا 34 14 6 14 4 41:49 8 48 12 وولفرهامبتون 35 12 9 14 3 47:35 -12 45 13 كريستال بالاس 34 11 8 15 4 56:36 -20 41 14 بيرنلي 35 10 9 16 3 47:33 -14 39 15 نيوكاسل يونايتد 35 10 9 16 3 58:40 -18 39 16 برايتون 35 8 13 14 3 41:36 -5 37 17 ساوثهامتون 34 10 7 17 4 61:41 -20 37 18 فولهام 35 5 12 18 3 47:25 -22 27 19 وست بروميتش ألبيون 35 5 11 19 3 68:32 -36 26 20 شيفيلد يونايتد 35 5 2 28 3 62:18 -44 17

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports، حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في دول شمال أفريقيا والوطن العربي، لذلك سوف تنقل المباراة في هذه الدول على القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “علي محمد علي”.

بطاقة مباراة تشيلسي وآرسنال