نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال Chelsea VS. Arsenal في الدوري الانجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتابعون القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال القادمة ضمن مباريات الاسبوع 36 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020-2021، كما نعرض لكم موعد مباراة تشيلسي وتوقيتها حسب العديد من الدول العربية والافريقية المتابعة لآخر تفاصيل أهم مباريات اليوم وأهم مباريات الاسبوع، حيث تتجه انظار عشاق البريمير ليج صوب ملعب ستامفورد فور انطلاق صافرة الحكم في تمام الساعة 9:15 م.

موعد مباراة تشيلسي وارسنال

تبدأ مباراة تشيلسي القادمة يوم الاربعاء الموافق 12 مايو 2021، وهذا في تمام الساعة:

7:15 م بتوقيت غرينيتش

8:15 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

9:15 م بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا

10:15 م بتوقيت مكة المكرمة والعراق

11:15 م بتوقيت الإمارات وعمان

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 35 25 5 5 3 26:72 46 80 2 مانشستر يونايتد 34 20 10 4 4 36:67 31 70 3 تشيلسي 35 18 10 7 3 32:55 23 64 4 ليستر سيتي 35 19 6 10 3 43:63 20 63 5 وست هام يونايتد 35 17 7 11 3 45:55 10 58 6 ليفربول 34 16 9 9 4 39:57 18 57 7 توتنهام هوتسبير 35 16 8 11 3 41:61 20 56 8 إيفرتون 34 16 7 11 4 42:46 4 55 9 آرسنال 35 15 7 13 3 38:49 11 52 10 ليدز يونايتد 35 15 5 15 3 53:53 0 50 11 أستون فيلا 34 14 6 14 4 41:49 8 48 12 وولفرهامبتون 35 12 9 14 3 47:35 -12 45 13 كريستال بالاس 34 11 8 15 4 56:36 -20 41 14 بيرنلي 35 10 9 16 3 47:33 -14 39 15 نيوكاسل يونايتد 35 10 9 16 3 58:40 -18 39 16 برايتون 35 8 13 14 3 41:36 -5 37 17 ساوثهامتون 34 10 7 17 4 61:41 -20 37 18 فولهام 35 5 12 18 3 47:25 -22 27 19 وست بروميتش ألبيون 35 5 11 19 3 68:32 -36 26 20 شيفيلد يونايتد 35 5 2 28 3 62:18 -44 17

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال

تعتبر مجموعة قنوات بي ان سبورت هي الناقل الرسمي لكافة مباريات الدوري الانجليزي لممتاز، وهذا بالإضافة إلي العديد من الدوريات الاوروبية كالدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي وغيرهم الكثير، ومن أهم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال هي قناة beIN Sports 1 HD Premium.

والجدير بالذكر أن قناة beIN Sports 1 HD Premium هي قناة مشفرة ومدفوعة، وتقوم قناة بين سبورت بريميوم ببث أهم مباريات اليوم بتقنية الشاشة الفائقة HD، كما أنها تقوم ببث المحتوي الرياضي علي مدار 24 ساعة، حيث يتم عرض المباراة في توقيتها مباشرة ثم يتم في وقت لاحق عرض إعادة المباراة.

Chelsea VS. Arsenal