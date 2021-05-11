طريقة عمل الكبد والقوانص بطرق إعداد مختلفة مثل المطاعم

طريقة عمل الكبد والقوانص تعتبر من الوجبات السريعة المنقضة لأي سيده عندما تفاجئ بضيوف وتعتبر أيضا كوجبة غداء أو عشاء خفيفة لا تستغرق كثير من الوقت في التحضير وبعض الفتيات والسيدات تحرصن على تجميع الكبد والقوانص عند شرائهم للدجاج الكامل من محلات الدواجن والبعض الأخر يشتريه بالكيلو جرامات وهي من الأكلات المشبعة الغنية بالكثير من الفيتامينات والمعدات وتحتوي الكبد على عناصر غذائية مفيدة ويوجد بها نسبة عالية من الحديد المفيد للجسم الذي يساعد علي ارتفاع الهيموجلبين في الدم وغنية بفيتامين A و B وتساعد أيضا على تخفيف من مرض الالتهاب الفيروسي وتحسن حالة مرضي الكبد وتحتوي على الأحماض الأمنة للجسم وغنية بالبروتين وغنية أيضا بحمض الفوليك وتحمي الجنين من التعرض للتشوهات الخلقية.

طريقة عمل الكبد والقوانص بأطعمة مختلفة:

ومن فوائد القوانص تخلص الجسم من السموم المتراكمة به وتحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، فهي من الوجبات المفيدة للسيدات خلال فترة الحمل لاحتوائها علي نسبة سعرات قليلة تعمل على بناء وترميم الخلايا التالفة كما تعمل على تحسين الحالة المزاجية للحامل وتقلل الشعور بالتوتر والقلق، وتبرع كل سيدة في تقدمها بطرق مختلفه منها كشك بالكبد والقوانص طاجن لسان العصفور، أرز بالكبد والقوانص، فريك بالكبد والقوانص، طاجن بطاطس، خضار سوتية

طريقة عمل طاجن الكبد والقوانص سبايسي:

المكونات

كيلو كبد وقوانص.

بصلة كبيرة جوليان.

حبة فلفل أحمر.

حبة فلفل أصفر.

حبة فلفل رومي أخضر.

حبة فلفل أخصر حار.

حبة فلفل أحمر حار.

خمس فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملعقتان كبيرة سمن.

طاجن فخار.

طريقة التحضير

تغسل الكبد والقوانص بالخل والملح والماء لإزالة الزفارة.

نقطع الكبد والقوانص نصفين.

نضع طاسة كبيرة على النار.

نضيف السمن والبصل.

نهرس الثوم بالسكينة ثم نضيفه للبصل.

نقلبهم جيدا ونتركهم قليلا.

نضيف الفلفل الألوان والفلفل الحار.

نضيف القوانص ونستمر في التقليب.

نضيف ربع كوب ماء ساخن إلي القوانص ونتركهم حتي النضج.

نضيف الكبد ونتركها لمده دقائق قليلة.

نضيف ملعقة الصلصة.

نضيف الملح والفلفل الأسود والتوابل عند النضوج.

يقلب جيدا ويصب في طاجن الفخار ويترك لمده خمس دقائق حتي يحمر لونه.

يقدم ساخن بجانبة خبز أو أرز ابيض ومخلل.

طريقة عمل طاجن بطاطس بالكبد والقوانص:

المكونات:

نصف كيلو بطاطس.

كيلو كبد وقوانص.

نصف كيلو طماطم معصورة

بصلة كبيرة جوانح.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة روز ماري.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملعقة كبيرة سمن.

طريقة التحضير: