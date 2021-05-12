موسيماني مدرب الأهلي:تعادل ديربي القاهرة كانت عادلا، ويشتكي كثافة جدول المباريات

الأهلي، يعتقد بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، أن تعادل يوم الإثنين 1-1 أمام الزمالك كان عادلاً ويأمل أن يحصل فريقه على “مزيد من الحماية” في سعيه للدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، واستطاع الشياطين الحمر التسجيل في الدقيقة 73 بفضل هدف من البديل صلاح محسن، لكن لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي عاد للزمالك بعد سبع دقائق بتسديدة رائعة من على حافة منطقة العمليات، وجاءت مواجهة الدوري المصري الممتاز قبل أربعة أيام فقط من استضافة الأهلي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، حيث بدا الفريق متعبًا مؤخرًا بسبب تراكم المباريات.

موسيماني يجب حماية الشياطين الحمر

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي عقب المباراة “الاهلي هو الفريق المصري الوحيد الذي يلعب في دوري الأبطال، وإذا كنت في مكان مسؤولي كرة القدم في مصر، فسيتعين علي حماية الأهلي”، وأضاف “لن أضع مباراة الزمالك قبل ربع النهائي أمام صنداونز، خاصة أن خصومنا قد أخذوا قسطًا من الراحة وتأجلوا بعض مبارياتهم هناك يقصد في جنوب إفريقيا”، يذكر أن الأهلي، الذي سيواجه صنداونز في مباراة الإياب بعد أسبوع واحد فقط من مباراة الذهاب يوم السبت، خاض ثماني مباريات منذ 10 أبريل، بينها دربيان ضد الزمالك، وقال موسيماني: “الزمالك لعب من أجل كبريائهم، لم يرغبوا في أن يخسروا ثلاث مرات متتالية ضدنا، لقد لعبوا بروح قتالية الليلة، خلال المباريات الثلاث الماضية، سجلنا أولاً ودائمًا ما عادوا وهذا يدل على أنهم حقًا فريق جيد، من العدل أن نتشارك النقاط”.

مدرب الأهلي موسيماني يتجنب إنتقاد دفاعه

قال موسيماني”من الواضح أننا سئمنا بعد هذا الجدول وفقدنا حالتنا قرب نهاية المباراة. صحيح أننا فقدنا نقطتين على أرضنا ولكن إذا كنا متفائلين فيمكننا القول إننا حصلنا على أربع نقاط من أصل ست نقاط. منافس. كان من الممكن أن يكون أفضل ولكن لا يمكننا أن نأخذ كل ما نتمناه “، كما تجنب موسيماني الانتقادات بشأن دفاع الأهلي، والذي بدا أنه سهل الاختراق إلى حد كبير في المباريات الأخيرة، وقال إنه يفضل كرة القدم الهجومية لكنه اعترف بأن الفريق يجب أن يكون أكثر يقظة في دوري أبطال افريقيا لأنه قد لا تتاح لهم الفرصة للتعويض عن أي أهداف يسربوها.

الفوز هم الأهم بالنسبة لمدرب الأهلي

وقال موسيمان مدرب النادي الاهلي “نحن نفوز وهذا هو المهم، أنا أضع قائمة مرجعية خاصة بي، لقد فزنا بالدوري ودوري أبطال أفريقيا والكأس وحققنا ميدالية في كأس العالم وما زلنا ننافس في دوري الأبطال، لقد حققت حتى الآن كل أهدافي وما زلنا نملك كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري وسيكون ذلك خمسة ألقاب، ربما لم نفوز بأربعة أو خمسة أهداف في كل مباراة لكني لا أرى أي شيء، فريق يفعل ذلك هنا في مصر، لسنا الأفضل لكننا سنصل إلى هناك “.