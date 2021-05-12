موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة القادمة الخميس 13\05\2021 والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، وخاصةً عشاق الملكي ريال مدريد، مباراة ريال مدريد القادمة في الليجا الإسبانية، حيث يحل ريال مدريد ضيفاً على نادي غرناطة، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثون من عمر الدوري الإسباني، ويستضيف أحداث اللقاء استاد نويفو لوس كارمينيس، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد، ويسعى المدير الفني للريال زين الدين زيدان، نحو الفوز بالمباراة والحصول على نقاط المباراة الثلاث، حيث لا مجال لإضاعة نقاط في هذا التوقيت من عمر الدوري الإسباني، في ظل الصراع المشتعل في القمة بين الثلاثة الكبار، أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول برصيد 77 نقطة، وبرشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 76، ولذلك ولشدة المنافسة ضياع أي نقاط قد يعني ضياع البطولة، نعم هي مباراة بالنسبة للريال لا تحتمل القسمة على اثنين، خصوصاً بعد فوز برشلونة الأخير وتقدمه للمركز الثاني وبفارق نقطة عن ريال مدريد، بعد ما كان الريال هو صاحب المركز الثاني، لذلك هي مباراة هامة للغاية للنادي الملكي وجماهيره ومحبيه، لذلك من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للريال زين الدين زيدان ضاغطاً منذ بداية المباراة، حتى لا يدع الدقائق تمر دون إحراز أهداف مما يعطي ثقة لنادي للمنافس، ويصعب الأمور عليه بعد ذلك.

وفي المقابل يسعى غرناطة لتحقيق مفاجئة مدوية بالفوز على زعيم أوروبا ريال مدريد، وإعطاء هدية ثمينة لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ويحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 45 نقطة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية بين الطرفين، كل فريق سيحاول تحقيق الفوز والثلاث نقاط خاصة ريال مدريد للاستمرار في المنافسة على اللقب.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وغرناطة، يوم الخميس القادم الموافق 13\05\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

20:00:- الثامنة بتوقيت جرينتش.

21:00:- التاسعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

23:00:- الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

24:00:- الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ترتيب الدوري الإسباني

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 35 23 8 4 3 22:61 39 77 2 برشلونة 36 23 7 6 2 36:83 47 76 3 ريال مدريد 35 22 9 4 3 26:60 34 75 4 إشبيلية 35 22 5 8 3 29:51 22 71 5 ريال سوسييداد 35 15 11 9 3 35:53 18 56 6 ريال بيتيس 35 15 9 11 3 47:45 -2 54 7 فياريال 35 13 13 9 3 42:53 11 52 8 سيلتا فيغو 35 12 11 12 3 53:50 -3 47 9 أتلتيك بيلباو 35 11 13 11 3 38:46 8 46 10 غرناطة 35 13 6 16 3 57:44 -13 45 11 أوساسونا 36 11 11 14 2 45:36 -9 44 12 قادش 36 11 10 15 2 53:33 -20 43 13 ليفانتي 36 9 13 14 2 53:43 -10 40 14 فالنسيا 35 9 12 14 3 51:46 -5 39 15 ديبورتيفو ألافيس 36 8 11 17 2 54:32 -22 35 16 خيتافي 35 8 10 17 3 41:26 -15 34 17 بلد الوليد 35 5 16 14 3 49:32 -17 31 18 هويسكا 35 6 12 17 3 52:33 -19 30 19 إلتشي 36 6 12 18 2 54:29 -25 30 20 إيبار 35 6 11 18 3 46:27 -19 29

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

كما هو معروف ومعتاد سوف تنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس، حيث أنها تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني، في الدول العربية وشمال أفريقيا، ولذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports hd 1.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة “علي محمد علي.

بطاقة مباراة ريال مدريد وغرناطة