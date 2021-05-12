موعد مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز مباراة تشيلسي ضد أرسنال اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 في الجولة السادسة والثلاثين من مباريات الدوري الإنجليزي الذي تم حسم لقبه فعليا بالأمس لصالح فريق مانشستر سيتي بعد أن خسر أقرب منافسيه فريق مانشستر يونايتد بهدف مقابل هدفين ضد ليستر سيتي ليضمن رفاق جوارديولا تحقيق اللقب قبل نهاية البطولة بثلاث جولات، ويأمل تشيلسي في مواصلة هدفه نحو التواجد في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسينطلق موعد مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في العاشرة وربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشيلسي يستضيف أرسنال في مباراة قوية يأمل فيها البلوز في تحقيق فوز يأخذ به الثأر من خسارته ضد الجانرز في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد الإمارات في الجولة الخامسة عشر، حيث تمكن رفاق أرتيتا من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف سجلها كلا من لاكازيت، تشاكا، وساكا مقابل هدف وحيد سجله أبراهام للبلوز الساعين لمواصلة تحقيق الانتصارات، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي بعد انتصاره ضد فولهام في البريمرليج، وريال بهدفين دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة مانشستر سيتي الذي التقى بالبلوز في آخر مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي، حيث تقدم رفاق جوارديولا أولا بهدف سجله رحيم سترلينج، قبل أن يتعادل المغربي حكيم زياش للبلوز، ثم أضاف ماركو ألونسو هدف الفوز للبلوز لتكون بروفة قوية لنهائي التشامبيونزليج الذي سيلعب نهاية مايو الجاري.

أرسنال يأمل في تحقيق الفوز ضد تشيلسي، وفي باقي مبارياته الثلاث المقبلة لانهاء الموسم في مركز مؤهل للمشاركة أوروبيا الموسم القبل، حيث يتوجب عليه التواجد في المركز السابع على الأقل للتأهل للدور المرهل في الدوري الأوروبي، ويتواجد الجانرز حاليا في المركز التاسع بفارق أربع نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع، وفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون المتبقي له أربع مباريات في البريمرليج.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم

8:15 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

9:15 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

10:15 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، ولبنان.

11:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وتشيلسي