موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

ريال مدريد يخرج لملاقاة غرناطة في مباراة قوية يأمل فيها الميرنجي تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الأسباني الذي يحمل الفريق الملكي لقبه، ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليا على صدارة ترتيبه بفارق نقتطين عن ريال مدريد الثالث، وفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الذي فقد نقطتين هامتين بالأمس بتعادله ضد ليفانتي في الجولة السادسة والثلاثين من الليغا التي تشهد اليوم مباراة قوية حين يقام موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، بينما يقام موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة الخميس الموافق 13 مايو 2021 في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد ضد غرناطة في مباراة قوية يأمل فيها الميرنجي تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عن ذلك المسار في آخر مبارتين، بتلقيه الخسارة ضد تشيلسي خارج ملعبه بهدفين دون رد في غياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليودع البطولة بعد تعادله ذهابا على ملعبه بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل في آخر مبارياته ضد فريق إشبيلية في الجولة الماضية من الليغا، حيث أضاع الميرنجي فرصة ثمينة للانقضاض على صدارة الترتيب بعد تعادل أتلتيتكو مدريد المتصدر ضد برشلونة.

رفاق زيدان اكتفوا بالتعادل بهدفين لكل فريق ضد الفريق الأندلسي إشبيلية، حيث سجل ريجس هدف سيفيليا الأول في الدقيقة 22 قبل تعادل ألميرنجي عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 67، ولكن راكيتيش سجل هدف التقم لإشبيلية من ركلة جزاء في الدقيقة 78، قبل أن يتمكن هازارد من إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل ليقتنص للريال نقطة ثمينة، ويأمل الريال في تكرار انتصاره ضد غرناطة كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الخامسة عشر على ملعب ألفريدو دى ستيفانو، وانتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد عن طريق كاسيميرو، وكريم بنزيمة.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم

9:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

10:00 توقيت مصر، والسودان.

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، الأردن، فلسطين، وسوريا.

00:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطه