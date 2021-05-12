برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس

أعلن نادي برشلونة أنه سيبدأ بمعرض افتراضي يتحدث عن تاريخ النادي وجميع إنجازاته وبطولاته، حيث ستأتي البداية والخطوة الأولى من إسرائيل.

وتحدث المدافع جيرارد بيكيه قائد برشلونة الثاني، والنجم الشاب بيدري بإيجاز عن هذا المشروع، حيث يهدف النادي إلى التواصل والاقتراب من الجماهير هناك.



وسيبدأ المعرض في 15 يوليو المقبل وسيحتوي على العديد من الفقرات التفاعلية والمحاكاة، حيث من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على هذه التجربة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة سفير شركة تكنولوجيا إسرائيلية تساعد الأشخاص الذين يعانون من العمى وضعف البصر.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، في 9 سبتمبر 2020، قالت فيه: "تعاون تاريخي.. نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" الإسرائيلية ويساعد الشركة على توزيع الابتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم".

وأضافت الخارجية في الخبر قائلة: "كجزء من المشروع المشترك، يلتقي ميسي بأشخاص مكفوفين من جميع أنحاء العالم ويمنحهم جهاز OrCam MyEye - وهو حل تكنولوجي متميز صنعته الشركة الإسرائيلية والذي سيمنحهم الاستقلال ويساعدهم على التعامل مع التحديات اليومية".

ونقلت الوزارة تصريحا لميسي قال فيه: "أنا فخور بأن أكون سفير شركة "أوركام". هذا الجهاز سيغير حياة الكثير من الناس"، على حد تعبيره.

وهاجمت العديد من الجماهير العربية، العاشقة لفريق برشلونة، قرار إدارة النادي الكتالوني إقامة هذا المشروع الافتراضي بداية من إسرائيل لتقريب جماهيرها من النادي.

وأعرب المغردون العرب عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من إدارة برشلونة، بعدما انتشر فيديو على "تويتر" يظهر فيه بيدري.

وأكدت بعض الجماهير العربية اعتزالها تشجيع برشلونة، بسبب هذا القرار الصادم الذي انتشر في وسائل الإعلام الإسبانية خلال الساعات الماضية.

المصدر: وكالات