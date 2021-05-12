موعد مباراة الشباب والاتفاق القادمة الجمعة والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الشباب والاتفاق، ينتظر عشاق كرة القدم السعودية انطلاق مباراة الشباب القادمة أمام الاتفاق، في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين، من الدوري السعودي للمحترفين، مباراة بالنسبة لليوث مباراة استعادة القمة المفقودة، حيث يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، خلف الهلال المتصدر ب51 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط، مما يعني أن الفوز بالمباراة يعيد الشباب مرة أخرى للصدارة، وللتساوي نع الهلال في عدد النقاط، لذلك هي مباراة بالنسبة للشباب لا تحتمل القسمة على اثنين، حيث لا بديل عن الفوز، بالنسبة لجماهير الشباب العاشقة للكيان لا تعرف في هذه المباراة سوى الفوز فقط، ويسعى المدير الفني للشباب وكتيبة اللاعبون المميزون للفوز بالمباراة، وانتزاع الثلاث نقاط الكاملة، وعدم التفريط في أي نقطة حتى استعادة المقدمة مرة أخرى.

وفي المقابل يدخل الاتفاق ساعياً للفوز، رغم قوة المنافس واسمه الكبير في عالم كرة القدم السعودية، وفي أسيا والوطن العربي، ولكن يسعى الاتفاق في إحداث مفاجئة بالفوز على الشباب أو حتى التعادل وتقاسم نقاط المباراة، مفاجئة سوف تكون سارة لنادي الهلال المتصدر، لأنها سوف تبعد الشباب عن مواصلة الضغط عليه على الصدارة.

موعد مباراة الشباب والاتفاق القادمة الجمعة

تم تحديد موعد مباراة الشباب والاتفاق وهو يوم الجمعة القادمة، الموافق 14 مايو 2021، ويستضيف المباراة استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك حسب التوقيتات التالية:

18:50:- الساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وجميع الدول التي تشاركها نفس التوقيت.

17:50:- الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والدول المشاركة لها في نفس التوقيت.

15:50:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات.

ويحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 38 نقطة، من 26 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل في 5 وخسر 10 مباريات.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الشباب بالفوز بهدف دون رد.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 26 15 6 5 4 23:50 27 51 2 الشباب 26 14 6 6 4 37:52 15 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 27 12 8 7 3 26:40 14 44 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 26 10 5 11 4 48:40 -8 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

القنوات الناقلة

سوف تنقل المباراة على قناة KSA Sports 1 HD.

معلق المباراة

المعلق الكبير “مشاري القرني”.

بطاقة مباراة الشباب والاتفاق