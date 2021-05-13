موعد مباراة النصر والعين القادمة الجمعة على KSA Sports 3 HD وترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة النصر والعين، يستضيف استاد مدينة الملك سعود الرياضية، لقاء النصر والعين في الدوري السعودي للمحترفين، مباراة لحساب الجولة السابعة والعشرون من مسابقة دوري كاس الأمير محمد بن سليمان، وتقام عدة مباريات في الدوري السعودي في نفس اليوم، ويدخل النصر المباراة بنية الفوز بالمباراة، والحصول على الثلاث نقاط، وتعديل وضعه بجدول الدوري، ويسعى النصر للدخول في المربع الذهبي للبطولة، حتى يتمكن من المشاركة في دوري أبطال أسيا الموسم القادم، وينتظر عشاق وجماهير النصر السعودي، وتعد مباراة العين مباراة سهلة نوعاً ما بالنسبة للنصر، حيث أن نادي العين لم يقدم العروض المتوقعة منه هذا الموسم، ولكن كرة القدم لا تعترف بالمنطق لا تعرف غير بذل أقصى ما يمكن حتى تتمكن من الفوز مهما كان المنافس الذي تقابله، ولذلك فإن النصر مطالب بتقديم مباراة تليق باسم نادي النصر الكبير في عالم كرة القدم في السعودية والوطن العربي وقارة أسيا.

وفي المقابل يسعى العين لانتزاع الثلاث نقاط، وتعديل وضعه الصعب بجدول المسابقة، لذلك سوف تكون مباراة صعبة، لكلا الفريقين فريق يريد الدخول للمربع الذهبي وهو النصر، وفريق يريد الهروب من قاع الدوري وهو العين.

موعد مباراة النصر والعين القادمة

من المقرر أن يلتقي النصر والعين يوم الجمعة القادمة 14 مايو 2021، ويستضيف المباراة ستاد مدينة الملك سعود الرياضية، حسب التوقيتات التالية:

19:20:- الساعة السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وكل الدول التي تشاركها في نفس التوقيت.

18:20:- السادسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

16:20:- الرابعة بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

يحتل النصر المركز الخامس برصيد 39 نقطة، جمعها من 26 مباراة استطاع تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 11 وخسر 6 مباريات.

ويحتل العين المركز الأخير برصيد 20 نقطة، من 27 مباراة حقق العين الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 وخسر 16 مباراة.

نتيجة مباراة الذهاب فوز النصر بثلاثة أهداف دون رد.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 26 15 6 5 4 23:50 27 51 2 الشباب 26 14 6 6 4 37:52 15 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 27 12 8 7 3 26:40 14 44 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 26 10 5 11 4 48:40 -8 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة عبر شاشة KSA Sports 3.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “عبد الله الغامدي”

بطاقة مباراة النصر والعين القادمة