نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والباطن القادمة الجمعة والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي
موعد مباراة الهلال والباطن، يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، يوم الجمعة القادمة مباراة هامة تجمع بين الهلال المتصدر والباطن، مباراة يراقبها نادي الشباب السعودي صاحب المركز الثاني والذي له مباراة أمام الاتفاق في نفس اليوم، وكذلك مباراة النصر والعين، وتقام المباراة الهامة لحساب الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يسعى الهلال لاقتناص الثلاث نقاط، وتوسيع الفارق بينه وبين الشباب الذي يلاحقه ويريد استعادة الصدارة منه، مباراة ينتظرها عشاق الزعيم للانفراد بالقمة ومواصلة الانتصارات، والعروض القوية التي يقدمها الزعيم هذا الموسم.
وفي المقابل يسعى الباطن لتحقيق مفاجئة مدوية، بالفوز على المتصدر للدوري السعودي الهلال، رغم صعوبة وقوة المنافس لكنها هي كرة القدم، لا تعرف ولا تعترف بالمنطق، ولو فعلها الباطن سوف تكون هدية ثمينة يقدمها لنادي الشباب، لذلك متوقع لها أن تكون وجبة كروية ممتعة ودسمة، يسعى كل فريق للحصول على نقاطها الثلاث، والمنطق يقول أن الأقرب للفوز بها هو الزعيم الهلال، لكن دعنا ننتظر قليلاً وننظر ماذا تسفر عنه المباراة على أرض الواقع.
موعد مباراة الهلال والباطن القادمة
من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة يوم الجمعة القادمة، الموافق 14 مايو 2021، على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، حسب التوقيتات التالية:
- 21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وكل الدول المشاركة لها في نفس التوقيت.
- 20:00:- الثامنة بتوقيت القاهرة.
- 18:00:- السادسة بتوقيت جرينتش.
ترتيب الفريقين بجدول المسابقة
- يحتل الهلال المركز الأول برصيد 51 نقطة، جمعها من 26 مباراة استطاع أن يفوز في 15 مباراة، وتعادل في 6 وتجرع كأس الهزيمة في 5 مباريات.
- ويحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، من 26 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 8 وخسر 11 مباراة.
- وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
ترتيب الدوري السعودي
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|26
|15
|6
|5
|4
|23:50
|27
|51
|2
|الشباب
|26
|14
|6
|6
|4
|37:52
|15
|48
|3
|الاتحاد
|26
|12
|10
|4
|4
|26:39
|13
|46
|4
|التعاون
|27
|12
|8
|7
|3
|26:40
|14
|44
|5
|النصر
|26
|11
|6
|9
|4
|36:46
|10
|39
|6
|الإتفاق
|26
|11
|5
|10
|4
|40:39
|-1
|38
|7
|الفتح
|27
|11
|5
|11
|3
|50:48
|-2
|38
|8
|الرائد
|26
|10
|5
|11
|4
|37:39
|2
|35
|9
|الأهلي
|26
|10
|5
|11
|4
|48:40
|-8
|35
|10
|القادسية
|27
|8
|10
|9
|3
|42:40
|-2
|34
|11
|أبها
|26
|10
|4
|12
|4
|44:38
|-6
|34
|12
|الفيصلي
|27
|8
|9
|10
|3
|38:37
|-1
|33
|13
|الباطن
|26
|7
|8
|11
|4
|47:35
|-12
|29
|14
|ضمك
|26
|7
|7
|12
|4
|46:37
|-9
|28
|15
|الوحدة
|26
|8
|3
|15
|4
|53:35
|-18
|27
|16
|العين
|26
|5
|5
|16
|4
|52:30
|-22
|20
القنوات الناقلة ومعلق المباراة
- سوف تنقل مباراة الهلال والباطن عبر شاشة KSA Sports 1 HD.
- ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الكبير “عيسى الحربين”.
بطاقة مباراة الهلال والباطن
|المباراة
|الهلال – الباطن
|البطولة
|الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الجمعة 14 مايو – التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”
|القنوات الناقلة
|KSA Sports 1 HD
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الهلال والباطن القادمة الجمعة والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.