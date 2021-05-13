موعد مباراة الهلال والباطن القادمة الجمعة والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والباطن، يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، يوم الجمعة القادمة مباراة هامة تجمع بين الهلال المتصدر والباطن، مباراة يراقبها نادي الشباب السعودي صاحب المركز الثاني والذي له مباراة أمام الاتفاق في نفس اليوم، وكذلك مباراة النصر والعين، وتقام المباراة الهامة لحساب الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يسعى الهلال لاقتناص الثلاث نقاط، وتوسيع الفارق بينه وبين الشباب الذي يلاحقه ويريد استعادة الصدارة منه، مباراة ينتظرها عشاق الزعيم للانفراد بالقمة ومواصلة الانتصارات، والعروض القوية التي يقدمها الزعيم هذا الموسم.

وفي المقابل يسعى الباطن لتحقيق مفاجئة مدوية، بالفوز على المتصدر للدوري السعودي الهلال، رغم صعوبة وقوة المنافس لكنها هي كرة القدم، لا تعرف ولا تعترف بالمنطق، ولو فعلها الباطن سوف تكون هدية ثمينة يقدمها لنادي الشباب، لذلك متوقع لها أن تكون وجبة كروية ممتعة ودسمة، يسعى كل فريق للحصول على نقاطها الثلاث، والمنطق يقول أن الأقرب للفوز بها هو الزعيم الهلال، لكن دعنا ننتظر قليلاً وننظر ماذا تسفر عنه المباراة على أرض الواقع.

موعد مباراة الهلال والباطن القادمة

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة يوم الجمعة القادمة، الموافق 14 مايو 2021، على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، حسب التوقيتات التالية:

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وكل الدول المشاركة لها في نفس التوقيت.

20:00:- الثامنة بتوقيت القاهرة.

18:00:- السادسة بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يحتل الهلال المركز الأول برصيد 51 نقطة، جمعها من 26 مباراة استطاع أن يفوز في 15 مباراة، وتعادل في 6 وتجرع كأس الهزيمة في 5 مباريات.

ويحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، من 26 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 8 وخسر 11 مباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 26 15 6 5 4 23:50 27 51 2 الشباب 26 14 6 6 4 37:52 15 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 27 12 8 7 3 26:40 14 44 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 26 10 5 11 4 48:40 -8 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل مباراة الهلال والباطن عبر شاشة KSA Sports 1 HD.

ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الكبير “عيسى الحربين”.

بطاقة مباراة الهلال والباطن