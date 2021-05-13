موعد مباراة الأهلي والقادسية القادمة الجمعة والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي والقادسية، الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، على موعد مع المتعة والإثارة والقوة والندية، في يوم الجمعة القادمة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث تقام عدة مباريات في نفس اليوم، مباراة الشباب أمام الاتفاق، ومباراة الهلال والباطن، ومباراة النصر والعين، وكذلك مباراة الفيصلي وأبها، وتقام مباراة الأهلي والقادسية لحساب الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مباراة يريد الأهلي حسمها لصالحه، والحصول على الثلاث نقاط، وتغيير ترتيبه في جدول المسابقة، مباراة ينتظرها عشاق الأهلي السعودي وهي ترى فريقها يقدم عرض قوي ويفوز بالمباراة، بعد سلسلة من العروض غير المرضية في الفترة الأخيرة لمحبيه وجماهيره، لذلك يسعى المدير الفني للأهلي ولاعبيه نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط.

وفي المقابل يسعى القادسية للفوز بالمباراة، والحصول على نقاطها الثلاث، وتكرار فوزه على الأهلي في الدور الأول، حيث أنه قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على الأهلي بنتيجة كبيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة صعبة على الفريقين، للتقارب الشديد بين الفريقين في المستوى هذا الموسم، ولطموح الفريقين في الحصول على نقاط المباراة الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والقادسية القادمة

من المقرر أن تبدأ المباراة يوم الجمعة القادمة، الموافق 14 مايو الحالي 2021، ويستضيف المباراة استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، حسب التوقيتات التالية:

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

20:00:- الثامنة بتوقيت القاهرة.

18:00:- السادسة بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 35 نقطة من 26 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر 11 مباراة.

ويحتل القادسية المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 27 مباراة، استطاع أن يفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 وخسر 9 مباريات.

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين هي فوز القادسية على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 26 15 6 5 4 23:50 27 51 2 الشباب 26 14 6 6 4 37:52 15 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 27 12 8 7 3 26:40 14 44 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 26 10 5 11 4 48:40 -8 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة عبر شاشة KSA Sports 2 HD.

ويعلق على المباراة المعلق “سمير المعرفي”.

بطاقة مباراة الأهلي والقادسية