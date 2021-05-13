أتلتيكو مدريد يقترب من لقب الدوري الإسباني بعد فوز ضد ريال سوسيداد

اقترب أتلتيكو مدريد خطوة من أن يصبح بطلاً لإسبانيا للمرة الأولى منذ 2014 بفوزه المثير على ضيفه ريال سوسيداد، وضع يانيك كاراسكو أتليتيكو في المقدمة عندما بعد تمريرة بينية من ماركوس يورينتي فوق دفاع سوسيداد ليسددة قرة قوية بين قدمي أليكس ريميرو، ضاعف أنخيل كوريا تقدم أصحاب الأرض بعد بتسديدة أرضية جاءت داخل الشباك بعد تمريرة لويس سواريز البينية الممتازة، وسجل إيغور زوبيلديا في وقت متأخر لسوسيداد لكن أتلتيكو مدريد تمسك بالفوز، سيفوز أتلتيكو باللقب الإسباني للمرة 11 في تاريخه إذا فاز في آخر مباراتين، وسوف يلعبون على أرضهم ضد أوساسونا صاحب المركز الحادي عشر يوم الأحد 16 مايو / أيار قبل إنهاء الموسم بالمواجهة الأخيرة ضد مضيفه بلد الوليد الذي يحتل المركز 18 في منطقة الهبوط.

أتلتيكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

تقدم أتليتيكو بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري لكن غريمه ريال مدريد يمثل أكبر تهديد لفريق المدرب دييجو سيميوني، هم متأخرون بخمس نقاط عن أتليتيكو لكنهم يلعبون مباراتهم المؤجلة يوم الخميس عندما يواجهون وسط الترتيب غرناطة خارج أرضهم، أتليتيكو لا يمكنه تحمل خسارة أي نقاط إذا أراد الفوز بالدوري الإسباني، بالنسبة لريال سوسيداد، الذي سدد كرة في القائم عبر روبرتو لوبيز قبل هدف زوبيلديا في الدقيقة 83، يظل في المركز الخامس ويتأهل للدوري الأوروبي.

فوزأتلتيكو مدريد يقلل من امكانية فوز برشلونة بالدوري الإسباني

تغلب إشبيلية صاحب المركز الرابع على فالنسيا 1-صفر في وقت سابق يوم الأربعاء بفضل هدف من يوسف النصيري لكن فوز أتليتيكو اللاحق يعني أن إشبيلية لم يعد بإمكانه التتويج بطلاً لإسبانيا، عانت آمال برشلونة في اللقب من انتكاسة كبيرة يوم الثلاثاء عندما أضاعت تقدمًا 2-0 أمام ليفانتي قبل التعادل 3-3، وقال سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة بعد ذلك: “هناك خيارات قليلة جدًا بالنسبة لنا للفوز بالدوري الآن”، يذكر أنه الآن توجد فرصة كبيرة للفوز باللقب من جانب أتلتيكو مدريد.