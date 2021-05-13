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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والاتفاق اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي
يستضيف ستاد الأمير محمد بن فهد مباراة الشباب ضد الاتفاق يوم الجمعة الموافق 14 مايو 2021 في الجولة السابعة والعشرين من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سملان، حيث تتواصل المنافسة في الرمق الأخير من البطولة على تحقيق اللقب الذي يحمله فريق الهلال، ويأمل الشباب في مواصلة المنافسة على اللقب رغم خسارته الثقيلة ضد الزعيم في قمة البطولة في الجولة الماضية، ولكن مهمتة لن تكون سهلة بالمرة ضد فريق الاتفاق الذي كان خصما قويا للشباب في مباراة الذهاب التي اقيمت في الجولة الثانية عشر من البطولة، وانتهت بفوز الشباب بهدف دون رد عن طريق جوانكا، وينطلق موعد مباراة الشباب والاتفاق اليوم في السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.
الشباب يخرج لملاقاة الاتفاق في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية ضد الهلال، حيث تلقى الليوث خسارة بخماسية مقابل هدف وحيد سجله فابيو مارتينيز في الدقيقة الخامسة ليعادل الهدف المبكر الذي تقدم به جوميز في الدقيقة الثالثة للهلال الذي عاد وسجل أربع أهداف أخرى في المباراة بعد هدف مارتينيز ليقتنص نقاط المباراة الثلاث، ويبقى على صدارة ترتيب الدوري السعودي وحيدا، بعد أن كان يتشارك الصدارة مع الشباب بنفس رصيد النقاط، ولكن خسارة الشباب الأخيرة رفعت رصيد الزعيم إلى 51 نقطة، بينما تجمد رصيد الليوث عند 48 نقطة جمعها من خوض 26 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في ست مباريات، وخسر مثلها متواجدا في المركز الثاني.
فريق الاتفاق يدخل مباراته ضد الشباب متواجدا في المركز السادس برصيد 38 نقطة جمعها من خوض 26 مباراة حقق فيها الفوز في 11 مباراة، وتعادل في خمس مباريات، وخسر 10 مباريات، والفريق يأمل في مواصلة الانتصارات التي عاد إليها من جديد بعد الخسارة في الجولة قبل الماضية بالخسارة ضد الاتفاق بهدف مقابل ثلاثة، قبل انتصاره في آخر مبارياته ضد الوحدة بهدف دون رد سجله محمد الكويكبي.
جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان
موعد مباراة الشباب والاتفاق اليوم
- 6:50 توقيت مكة المكرمةن البحرين، الأردن، والكويت.
- 4:50 توقيت المغرب، والجزائر.
القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الاتفاق
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