موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي ماتش الزمالك وانبي اليوم الجمعة الموافق 14 مايو 2021 في الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الذي يشهد العديد من المباريات القوية الأخرى يلتقي في أهمها الإسماعيلي مع أسوان، والمصري مع غزل المحلة، بالإضافة إلى موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت مصر، حيث يأمل الزمالك في تكرار انتصاره ضد الفريق البترولي كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجولة الخامسة من البطولة، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين عن طريق أشرف بنشرقي، ويوسف أوباما مقابل هدف وحيد سجله رامي صبري لإنبي من ركلة جزاء.

الزمالك في مواجهة إنبي في مباراة قوية يسعى فيها رفاق شيكابالا تحقيق فوز يعودوا به لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حادوا عنها في آخر مبارياتهم التي التقوا فيها مع الأهلي في مباراة قمة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله صلاح محسن أولا للأهلي في الدقيقة 73 قبل أن يتعادل فرجاني ساسي للزمالك قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، ليفقد الزمالك نقطتين ثمينتين ويصل رصيده إلى 45 نقطة جمعها من خوض 21 مباراة حقق فيها الفوز في 13 مباراة، وتعادل في ست مباريات، وخسر مبارتين، متواجدا في صدارة جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن الأهلي المتواجد في المركز الثاني، والذي خاض مبارتين أقل من الزمالك حاليا.

فريق إنبي يدخل مباراته ضد الزمالك متواجدا في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من خوض 21 مباراة حقق فيها الفوز في سبع مباريات، وتعادل في سبع مباريات مثلها، وخسر مثلها، ويأمل الفريق البترولي في العودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عن ذلك المسار في آخر جولتين بعدما خسر في الجولة قبل الماضية غزل المحلة بهدف دون رد، قبل تعادله سلبيا في آخر مبارياته ضد الاتحاد السكندري، بينما آخر انتصاراته كانت ضد مصر المقاصة في الجولة التاسعة عشر بهدفين دون رد سجلهما جودي، وكريم طارق.

جدول ترتيب الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك وانبي اليوم

8:00 توقيت الجزائر، وتونس.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، الكويت، البحرين، وفلسطين.

11:00توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي