نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم.. تعادل إيجابي بهدف بالشوط الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم ، حيث يستقبل ملعب أولد ترافورد معقل مان يونايتد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك اللقاء المؤجل من الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعل جميع عشاق كرة القدم الإنجليزية والفريقين يتابعون الآن مع انطلاق اللقاء ملخص نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الشوط الأول والثاني في الدوري الإنجليزي، لذلك سنوفر ونرصد تغطية مستمرة عن نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الشوط الأول والثاني.

ملخص نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليفربول ، يحتاج الريدز تحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل تفادي عقبة الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد ليفربول في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي ويتوصف مان يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي ليتواجد في المركز الثاني من الترتيب برصيد 70 نقطة، وانطلقت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة وتمام الساعة العاشرة وربع بتوقيت مكة المكرمة، ويعلق على اللقاء عصام الشوالي.

أهداف مانشستر يونايتد وليفربول الآن

مان يونايتد فيرنانديز – دقيقة 10 ليفربول ديجو جوتا – دقيقة 34

تشكيلة ليفربول أمام مان يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد- كاباك- فابينيو- روبرتسون

خط الوسط: تياجو- فينالدوم- ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح- ماني – فيرمينو

تشكيلة مانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا- ليندلوف- بايلي- لوك شو

خط الوسط: مكتوميناي- فريد- بوجبا

خط الهجوم: برونو فرنانديز- كافاني- راشفورد

ملخص نتيجة مانشستر يونايتد وليفربول الشوط الأول

يتواجداً في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، ويعتل صدارة الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة.

دقيقة 10: سجل اللاعب فيرنانديز هدف لصالح مان يونايتد ليتقدم الشياطين الحمر بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب اولد ترافورد لحساب اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

دقيقة 34: جووووووووول رائح لصالح الريدز عن طريق اللاعب ديجو جوتا ، ليعدل هذا الهدف نتيجة مباراة مان يونايتد وليفربول لتصبح تعادل إيجابي بالشوط الأول الآن 1-1.