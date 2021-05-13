يوفنتوس: كريستيانو رونالدو يسجل هدفه رقم 100 ويحقق رقما قياسيا جديدا

يوفنتوس، في سن السادسة والثلاثين، سجل كريستيانو رونالدو الهدف رقم 100 في مسيرته مع يوفنتوس ، ووصل إلى النادي في صيف عام 2018. ما الذي سيحمله البرتغالي رقمًا قياسيًا جديدًا ، ليصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حقق هذا الأداء بثلاثة مختلفة الفرق والاختيار الوطني، عاد يوفنتوس إلى النصر يوم الأربعاء، حيث سافر إلى ساسولو وفاز بنتيجة(3-1)، نيابة عن اليوم 36 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي الذي تعرض للخسارة المذلة قبل ثلاثة أيام من قبل نادي ميلان وبنتيجة 0-3، ولا يزال نادي دي لا فيل حيث يتموقع في المركز الخامس في الترتيب العام للدوري الإيطالي، لكن قريب جدا من الأماكن المؤهلة لدوري أبطال أوروبا العام المقبل.

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) تسجيل الهدف 100

صاحب الهدف الثاني في المباراة التي لعبت ضد ساسولو، كريستيانو رونالدو لم يكن بحاجة إلى أحد ليسجل الهدف رقم 100 في مسيرته مع نادي يوفنتوس، في 131 مباراة خاضها، وصل في صيف 2018 قادماً من ريال مدريد حيث فاز بكل شيء، ومنذ ذلك الحين أضاف النجم البرتغالي لقبين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي إلى رقمه القياسي، وبهذه المناسبة، أصبح كريستيانو رونالدو في سن السادسة والثلاثين أول لاعب في التاريخ يسجل ما لا يقل عن مئة هدف مع ثلاثة فرق مختلفة وفريقه الوطني، وكان نفس الأداء قد تحقق بالفعل مع مانشستر يونايتد، حيث سجل 118 هدفًا في 292 مباراة، ومع ريال مدريد بالطبع سجل 450 هدفًا في 438 مباراة، مع البرتغال سجل 103 أهداف في 173 مباراة دولية.

إخفاقات كريستيانو رونالدو مع نادي تورينو في الفوز بدوري أبطال أوروبا

بعدما إنتقل ليوفنتوس من اجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، يبقى كريستيانو رونالدو رغم كل شيء لديه ثلاث إخفاقات متتالية في دوري الأبطال مع زملائه في الفريق، قد لا يلعبها حتى الموسم المقبل، مع بقاء مباراتين ليوفنتوس في المراكز الأربعة الأولى، وفشل بعد عام واحد من انتهاء عقد رونالدو، قد يوقع نهاية مغامرته في تورينو، بينما تتزايد شائعات رحيله في الصحافة الإيطالية عن نادي يوفنتوس.