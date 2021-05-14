مانشستر يونايتد ضد ليفربول: يعزز ليفربول آماله في المراكز الأربعة الأولى بالفوز على ملعب أولد ترافورد

مانشستر يونايتد ضد ليفربول، بعد عشرة أيام من تأجيل المباراة بسبب احتجاجات الجماهير، يستقبل مانشستر يونايتد ليفربول مساء الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ما قبل المباراة تعطلت مرة أخرى بسبب تصرفات المشجعين الغاضبين.احتفل يورجن كلوب بأول فوز له على ملعب أولد ترافورد حيث عاد ليفربول من الخلف ليهزم مانشستر يونايتد ويعزز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، في مباراة مثيرة لعبت على خلفية الاحتجاجات الصاخبة ضد ملكية يونايتد خارج الأرض، وحقق يونايتد أول الاهداف من خلال افتتاحية برونو فرنانديز المنحرفة، لكن ليفربول رد بجهد ديوغو جوتا الغريزي، روبرتو فيرمينو، الذي لم يسجل سوى مرة واحدة منذ أن سجل هدفين في كريستال بالاس في ديسمبر، وضع فريقه في المقدمة بفضل ثنائية جيدة في الشوط الأول، وقلص ماركوس راشفورد الفارق ليونايتد

محمد صلاح يسجل هدف الفوز لناديه ليفربول

في منتصف الشوط الثاني لاعب ليفربول محمد صلاح حسم النقاط بضربة قوية في وقت متأخر ليحقق هدفه الحادي والعشرين في الدوري الممتاز هذا الموسم، الهدف الذي سجله لاعب محمد صلاح جعله يتساوى مع هاري كين في ترتيب الحذاء الذهبي ويقضي على فريق أولي جونار سولشاير بالهزيمة السادسة على أرضه هذا الموسم، وهذه النتيجة الرائعة تاخذ ليفربول إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا فازوا على وست بروميتش البيون يوم الأحد ، فإنهم سيقتربون بنقطة واحدة وثلاث نقاط على التوالي من تشيلسي وليستر ، اللذين لا يزال يتعين عليهما اللعب في ستامفورد بريدج في 18 مايو.

أنصار مانشستر يونايتد الغاضبون يتسببون في إعاقة حافلة ليفربول

يونايتد ضد ليفربول، الفصل الثاني بينما كان من المقرر لعب “ديربي إنجلترا” لحساب اليوم الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز في 2 مايو، تم تأجيل المباراة بعد غضب جماهير يونايتد من الإدارة وعائلة جليزر ومشروع دوري السوبر المجهض، غزا الانصار ملعب أولد ترافورد، بعد أحد عشر يومًا، تم نشر قوة شرطة كبيرة على مشارف ساحة مانكونيان لتجنب مثل هذا السيناريو، ولم يمنع ذلك بعض التجاوزات قبل اجتماع الخميس، كما أشار صحفيون إنجليز، قام مشجعو مانشستر هذه المرة بإعة حافلة ليفربول لعدة دقائق في طريقها إلى الملعب، حتى تدخلت الشرطة، وتجمع عشرات من المشجعين الآخرين أمام الساحة، وقاموا بتفكيك القنابل الدخانية والمطالبة مرارًا وتكرارًا بمغادرة عائلة جليزر.