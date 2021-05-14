الزمالك يسعى للحفاظ على صدارته للدوري واستعادة الانتصارات أمام أنبي

يتطلع الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز إلى تعزيز صدارة جدول الترتيب عندما يواجه إنبي يوم الجمعة، حيث يغيب غريمه التقليدي الأهلي عن المهمة الأفريقية، جمع النادي الملكي 45 نقطة بعد خوض 21 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة بعد 19 مباراة، لا يمكن لأحد أن ينتصر في ديربي القاهرة 1-1 الذي أقيم يوم الاثنين الماضي، والآن سيتعين عليهم الاستفادة من كل نقطة في هذا السباق الضيق على اللقب والذي من المتوقع أن يستمر حتى الجولة الأخيرة من الدوري، ويتطلع نادي قصر النيل لإكمال الثنائية ضد إنبي بعد فوزه خارج أرضه 2-1 في يناير، ويعاني إنبي بقيادة لاعب ومدرب الزمالك السابق حلمي طولان – خلال هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع على الطاولة برصيد 28 نقطة.

غيابات عديدة في صفوف الزمالك عندما يواجه إنبي

سيضطر باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك للاستغناء عن الجناح المتألق والقائد محمود “شيكابالا” عبد الرازق، الذي تم إيقافه مرتين بسبب سلوكه غير الرياضي خلال مباراة الأهلي، ولا يزال لاعب الوسط إمام عاشور يقضي عقوبة الإيقاف 12 مباراة، في حين أن الظهير الأيسر عبد الله جمعة لم يُعلن أنه مستعد لهذه المباراة بعد تعرضه لإجهاد عضلي الأسبوع الماضي، في المقابل، تعافى الحارس محمد أبو جبل من إصابته بـفيروس كورونا ومن المتوقع أن يتم ضمه إلى الفريق.

مباريات الدوري المصري الممتاز (الجولة 22)

المباريات تلعب بتوقيت القاهرة (GMT + 2) الجمعة 14 مايو 2021

17:00 نادي NBE – المقاولون العرب

17:00 الإسماعيلي – أسوان

19:00 غزل المحلة – المصري

(21:00) الزمالك × إنبي

السبت 15 مايو

17:00 سيراميكا كليوباترا – سموحة

19:00 المقاصة – الجونة

الساعة 9:00 مساءً اتحاد الإسكندرية – طلائع الجيش

الثلاثاء 18 مايو

الأربعاء 19 مايو