موعد ماتش الأهلي وصن داونز اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ستاد السلام بالقاهرة مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 في ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، حيث يأمل الاهلي حامل اللقب في تحقيق فوز لن يكون سهلا بالمرة أمام العملاق الجنوب إفريقي صن داونز لتسهيل مهمته في مباراة الإياب في جنوب إفريقيا، حيث يتكرر اللقاء بين الفريقين في ربع النهائي كما كان الحال في الموسم الماضي الذي شهد تمكن الأهلي من تخطي الفريق الجنوب أفريقي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تفوق رفاق موسيماني ذهابا على ملعبهم بهدفين دون رد لعلي معلول، قبل تعادلهم إيابا بهدف لمثله، وينطلق موعد ماتش الأهلي وصن داونز اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

حامل اللقب يعود لمواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا، حين يستضيف صن داونز في مباراة صعبة على الفريق الأحمر الذي عانى من ضغط المباريات في الفترة الأخيرة في الدوري المصري، والعديد من الغيابات في صفوفة اقتصرت حاليا على لاعبه التونسي علي معلول، حمدي فتحي، محمد محمود، جونيور أجاي، وكريم نيدفيد، بينما استعاد الأهلي خط دفاعه بعد عودة كلا من بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، ومحمود وحيد، ليدخل مباراته ضد صن داونز بقوته الضاربة ليمني جماهير الأهلي النفس بتحقيق الفوز ضد صن داونز للعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في آخر مبارياته في مباراة القمة ضد الزمالك بهدف لكل فريق تقدم به صلاح محسن أولا للأهلي قبل تعادل غريمه التقليدي بهدف عن طريق فرجاني ساسي.

الأهلي تمكن من بلوغ الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا بتخطي مرحلة المجموعات بتواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن سيمبا التنزاني الذي تواجد في الصدارة، حيث جمع الأهلي نقطة من خوض ست مباريات حقق فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر مباراة وحيدة.

موعد ماتش الأهلي وصن داونز اليوم

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، الكويت، والأردن.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز