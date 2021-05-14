نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول وترتيب الدوري الأسباني لعام 2020/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أخبار الدوري الأسباني من أهم الأخبار المتصدرة البحث عالميا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتدنا جميعا الصراع الأسطوري بين عمالقة الفرق الأوروبية لكل محبي الساحرة المستديرة كرة القدم (FIFA العالم الفيفا الأوروبية) التي من أشهرها الفيفا الأسبانية.

جدول مباريات الدوري الأسباني

جدول الدوري الأسباني له اسم معروف به وهو لا ليغا سانتاندر حيث بدأ لموسمه التسعون في الثاني عشر من سبتمبر لعام 2020 ومن المقرر أن نهايته ستكون في الثالث والعشرون من مايو لهذا العام 2021، فقد شرف على نهايته، حيث تقول الإحصائيات أن المباريات الملعوبة حتى الآن هم 314 مباراة وقد تم تسجيل 777 هدفا خلالهما من معظم الفرق الأسبانية.

وفيما سبق جدول بمباريات اليوم وأمس حيث انتصر أمس سلتا فيجو على نظيره خيتافي بهدفين مقابل هدف، وانتصر أتلتيكو مدريد على نظيره ريال سوسيداد بنفس النتيجة، كما انتصر ويسكا على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، وكذلك كانت نتيجة مباراة بلد الوليد ضد فياريال 0 – 2 لصالح الثاني، وتعادل اليوم إيبار مع ريال بتيس، وكانت آخر مباريات اليوم غرناطة ضد الريال حيث انتصر الريال على غرناطة.

المباريات المقبلة للدوري

تستأنف مباريات الدوري يوم الأحد المقبل 16/5/2021، حيث من المقرر أن يلتقي بلد الوليد ريال سوسيداد في تمام السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر، كما سيلتقي أتليتك بيلباو و الريال في نفس الموعد، وكذلك أتليتيكو مدريد ضد أوساسونا، وريال بتيس ضد ويسكا، ألافيس ضد غرناطة، وكذا فياريال ضد أشبيلية، وخيتافي ضد ليفانتي، وأيضا برشلونة وسلتا فيغو، وقادس ضد إلتيشيه، ويختتم اليوم بمباراة فالينسيا ضد إيبار.

الجدول الكامل لباقي المباريات

سيختتم الدوري الأسباني مبارياته للدورة التسعون لعام 2020/2021 يوم الأحد 23 مايو، حيث سيلتقي عشرون فريقا في موعد واحد من نفس اليوم (السادسة مساءا) ، بعدها يختتم الدوري والجميع في انتظار النتائج لتتويج بطل الدوري لهذا العام.

ترتيب الفرق في الدوري الأسباني

يتغير ترتيب الدوري بعد نتيجة كل مباراة، لكن من الواضح أمامنا حتي الآن هو تصدر كلا من أتليتيكو مدريد، والريال، وبرشلونة، وأشبيلية، وكذا تأخر كلا من ايبار، وويسكا، وبلد الوليد.