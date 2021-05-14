موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإيطالي

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم مباراة انتر ميلان ضد يوفنتوس اليوم السبت الموافق 15 مايو 2021 في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي الذي يشهد مباريات أخرى قوية يلتقي في أهمها روما على ملعبه الأولمبيكو ضد لاتسيو في ديربي روما، حيث تشتعل المنافسة على المراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي الموسم المقبل في الكاليتشو بعد أن تمكن فريق انتر ميلان فعليا من تحقيق اللقب، وإنهاء سيطرة يوفنتوس المحلية على لقب الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة، وينطلق موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم في السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

يوفنتوس يستضيف إنتر ميلان في مباراة قوية يأمل فيها أبناء السيدة العجوز تحقيق الفوز، وتكرار انتصاره الأخير ضد الانتر حين التقيا في نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو، وتمكن اليوفي من تحقيق الفوز بهدفين سجلهما رونالدو مقابل هدف وحيد سجله مارتينيز أولا لفريق الانتر الذي تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب في الدوري الإيطالي ضد اليوفي في الجولة الثامنة عشر على ملعبه بهدفين دون رد سجلهما كلا من فيدال، وباريلا، ويسعى رفاق رونالدو لتحقيق الفوز ورد تلك الهزيمة للانتر منتشين بتمكنهم من العودة لمسار الانتصارات من جديد بعد الخسارة ضد ميلان في الجولة قبل الماضية بثلاثية دون رد، قبل تحقيق الفوز خارج الديار ضد ساسولو بثلاثة أهداف سجلها كلا من ديبالا، رونالدو، ورابيو مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض عن طريق جياكومو.

إنتر ميلان يدخل مباراته ضد روما بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق الفوز الرابع على التوالي في آخر مبارياته بالكاليتشو ضد روما بثلاثة أهداف عن طريق بروزوفيتش، فيتشينيو، ولوكاكو مقابل هدف وحيد سجله مختريان للذئاب، ليواصل رفاق كونتي انتصاراتهم في الكاليتشو، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز ضد اليوفي، وضد أودينيزي في الجولة الماضية ليكون مسك الختام لمشوار ناجح في البطولة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم

5:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

6:00 توقيت مصر، وليبيا.

7:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، الأردن، وفلسطين.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس والانتر