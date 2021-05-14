نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يريد الحفاظ على الصدارة أمام الباطن و جوزيه مورايش يعلن عن التشكيل الأساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأمل نادي الهلال السعودي اليوم في مواصلة النتائج الإيجابية وقطع خطوة للأمام نحو الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، عندما يلعب ضد فريق الباطن، وتمكن الزعيم الأسبوع الفائت من تحقيق فوز كبير ضد الشباب بنتيجة 5-1 تحت قيادة مدربه الجديد جوزيه مورايش، ليصبح في صدارة ترتيب الدوري، ويمتلك الهلال السعودي حاليا في رصيده واحد وخمسون نقطة بفارق ثلاثة نقاط على أقرب ملاحقيه نادي الشباب، وتفصله أيضا خمسة نقاط عن صاحب المركز الثالث الاتحاد، علما أنه متبقي أربع جولات كاملة على نهاية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ونظرا لقوة فريق الهلال من الواضح أن مباراته ضد الباطن سوف تكون سهلة لأن هذا الأخير لم ينل سوى نقطتين من بين آخر خمسة مواجهات خاضها في الدوري.

مواجهات الهلال والباطن السابقة

عدد مواجهات نادي الهلال والباطن منذ سنة 2016 هي سبعة مواجهات، تمكن الهلال من الفوز في ستة مواجهات وتعادلة في مباراة مواحدة وكانت هذا الموسم في الدوري، بالرغم من ان نادي الزعيم متصدر ويملك أرمادة من اللاعبين المميزين إلا انه هذا الموسم تذبذبت نتائجه مقارنة بالموسم الماضي الذي خسر فيه الفريق مواجهتين فقط، بينما تعرض الهلال للخسارة في هذا المسم خمسة مراتمن ضمنها ثلاثة مباريات في ىخر عشرة مباريات لعبها في الدوري، ويحتل نادي الباطن حاليا المركز الثاثة عشرة برصيد تسعة وعشرون نقطة وهو مهدد بالهبوط إذ تفصله نقطة فقط عن نادي ضمك ونقطتين على متذيل الترتيب نادي الوحدة.

تشكيلة الهلال ضد الباطن

أعلن منذ قليل المدرب جوزيه مورايش تشكيلة الهلال التي سوف تلعب مواجهة فريق الباطن وجاءت التشكيلة كالآتي: عبالله المعيوف، الشهراني والبليهي وهيون سو ومحمد البريك،عبد الله عطيف وكويلار و الدوسري و فييتو و اندريا كاريلو وبافيتمبي جوميز.

نادي الشباب يسعى للفوز والتعافي بسرعة

يلعب اليوم نادي الشباب مبارته ضد الاتفاق ويسعى نادي الشباب للفوز والتعافي من الخسارة السابقة ضد الهلال، يذكر أنه في الىونة الأخيرة تراجع مستوى فريق الشباب إذ إنه في خمسة مباريات كاملة تمكن في تسجيل فوز واحد ضد فريق الباطن، ويمتلك الشباب خط هجوم قوي جدا ويعتبر أقوى خط هجوم في الدوري السعودي لحد الآن، لكنه يمتلك دفاع ضعيف إذ تلقت شباكه سبعة وثلاثون هدف، كما يلعب يلعب اليوم نادي الفيصلي ضد فريق أبها والأهلي ضد نادي القادسية والعين ضد نادي النصر في مباريات اليوم الجمعة، كما يلعب نادي الاتحاد يوم السبت ضد فريق ضمك الذي يقبع في المراكز الأخيرة ويلعب الرائد ضد الوحدة فيما سوف تكون هناك مواجهة بين الفتح والوحدة السعودي.