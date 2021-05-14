نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل: تردد قناة السعودية الرياضية ٢٠٢١ الجديد الدوري السعودي للمحترفين مباريات اليوم الجمعة ٢ شوال ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية ٢٠٢١ الجديد الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة الموافق 14 مايو، ومن المنتظر أن تشهد مباريات الدوري السعودي اليوم لقاء الهلال ضد الباطن في مباراة الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويستقبل الهلال نظيره الباطن في على ملعبه في مباراة تأكيد صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد أن حقق فوزا على الشباب في المباراة السابقة ليحصد المركز الأول بفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، وتحقيق الفوز اليوم يضمن له الحفاظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي يسعى لتحقيق الفوز اليوم من أجل إنهاء التعزيز المستمر لصدارة الدوري، قبل انتهاء الدوري السعودي للمحترفين، قبل جولتين من إنتهاء الموسم الكروي السعودي، ويعتمد الهلال على المهاجم العملاق جوميز هداف الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 هدف، بينما يسعى الباطن لحصد أى نقاط تبتعد به عن مركز الهبوط.

تردد قناة السعودية الرياضية ٢٠٢١ الجديد

تنقل قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD مباريات الدوري السعودي للمحترفين حصريا، وتنقل مباراة الهلال ضد الباطن اليوم الجمعة ١٤ مايو، ٢ شوال ١٤٤٢، في تمام الساعة ٨ مساءا بتوقيت السعودية، ٩ مساءا بتوقيت القاهرة، ويمكن استقبال تردد قناة السعودية الرياضية الجديد ٢٠٢١ على التردد التالي:

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

جدير بالذكر أن الباطن يحتل المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٢٩ نقطة، ويعاني من هزائم وتعادلات متكررة المباريات الماضية، وفارق نقطة واحدة عن مركز الهبوط. بينما يحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 51 نقطة، بعد حصد 3 نقاط هامة ضد الشباب في المباراة التي انتهت بفوز ثمين للهلال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 26 15 6 5 4 23:50 27 51 2 الشباب 2 - 1 27 15 6 6 3 38:54 16 51 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 27 12 8 7 3 26:40 14 44 5 النصر 0 - 0 27 11 7 9 3 36:46 10 40 6 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 7 الإتفاق 1 - 2 27 11 5 11 3 42:40 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 أبها 0 - 0 27 10 5 12 3 44:38 -6 35 10 الأهلي 26 10 5 11 4 48:40 -8 35 11 الفيصلي 0 - 0 28 8 10 10 2 38:37 -1 34 12 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 0 - 0 27 5 6 16 3 52:30 -22 21

مباريات الجولة 27 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يلتقي الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة فريق الاتفاق في السادسة مساءا على ملعب الأمير محمد بن فهد، ويحصل الاتفاق المركز السادس من الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة، جدير بالذكر أن الشباب يسعى للفوز لضمان المنافسة على لقب الدوري السعودي.