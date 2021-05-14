نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق ١٤ من مايو ٢٠٢١ لدوري الأبطال والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من مايو لدوري أبطال افريقيا والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري المصري الممتاز ، فدوري الأبطال الأفريقي، هو بطولة لكرة القدم بأفريقيا تقام سنويا تنظم عن طريق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بداية من عام ١٩٦٤ ميلادي وحتى اليوم، ويكون مشترك بها أقوى وأفضل الأندية لكرة القدم في قارة أفريقيا وتعادل دوري الأبطال الأوروبي.

مباريات اليوم لدوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق ١٤ من مايو

قد تعرض اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من مايو لعام ٢٠٢١ ميلادي مباريات دوري الأبطال الأفريقي، فاليوم موعد مباراة مولودية الجزائر مع نادي الوداد البيضاوي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب والجزائر والتاسعة بتوقيت القاهرة وهي جولة الربع نهائي، وسوف تنقلها قناة beIN Sports HD 4 .

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ليوم الجمعة

وأيضا سوف تنقل لكم قناة beIN Sports 1 HD Premium مباراة نادي نيوكاسل يونايتد مع نادي مانشستر سيتي في الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية وهي الجولة السادسة وثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو دوري لكرة القدم في إنجلترا وتم تسميته بالدوري الإنجليزي الممتاز بداية من عام ١٩٩٢ ميلادي ويتكون من عشرون فريق، وهو يقام برعاية بنك باركليز فيسمي في بعض الأحيان دوري باركليز الممتاز.

مباريات الدوري المصري الممتاز ليوم الجمعة

وسوف تنقل أيضا قناة On Time Sports HD2 مباريات الدوري المصري الممتاز للجولة الثانية والعشرون، فتكون مباراة نادي البنك الأهلي مع نادي المقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت السعودية، وتكون مباراة نادي غزل المحلة مع نادي المصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت السعودية.

وسوف تنقل لكم قناة On Time Sports HD 1 مباراة النادي الإسماعيلي مع نادي أسوان في الدوري المصري في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت السعودية، ومباراة نادي الزمالك مع نادي إنبي في التاسعة مساء اليوم.