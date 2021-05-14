محمد صلاح يؤكد بانه فخور وسعيد بارتداء قميص نادي ليفربول الإنجليزي

محمد صلاح، بعد تسجيله 21 هدفًا في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم بالإضافة إلى تصدره قائمة الهدافين، كشف المهاجم المصري محمد صلاح أنه فخور باللعب مع الريدز، ساعد الجناح الطائر لمنتخب مصر ونادي الريدز الإنجليزي البالغ من العمر 28 عامًا، محمد صلاح ليفربول على الفوز على مانشستر يونايتد 4-2 وأصبح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز جنبًا إلى جنب مع مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، وقال محمد صلاح في برنامج تلفزيوني بعد مباراة الأمس “أنا فخور لوجودي هنا لأنني ألعب للفريق الذي أحبه وأحرز المزيد من الأهداف وأحقق الألقاب لذلك أنا سعيد بذلك”.وأضاف صلاح “لقد بذلت قصارى جهدي للوصول إلى أهدافي مع الفريق لذلك أنا سعيد. كانت مباراة مانشستر يونايتد صعبة حيث منحوا لاعبيه الأساسيين راحة في المباراة السابقة ليكونوا جاهزين لإيقافنا عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن هذا القرار دفعنا لبذل قصارى جهدنا خلال المباراة وتحقيق النصر”.

صلاح يجب تحقيق إنتصارات في جميع مبارياتنا المتبقية من اجل مكانة اوروبية

يحتاج نادي ليفربول الإنجليزي الآن إلى الانتصارات ضد وست بروميتش، بيرنلي وكريستال بالاس خلال الأيام العشرة المقبلة لضمان مكانه في دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس على التوالي، وقال صلاح “أهم شيء بالنسبة لليفربول هو تحقيق النصر في المباريات المقبلة من أجل ضمان مكانة في البطولة الاوروبية المقبلة”، ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول فرق الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وبفارق أربع نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع والذي سوف يلعب نهائي دوري أبطال اوروبا لهذا الموسم2020-2021.

ليفربول يضع السعر المحدد لبيع محمد صلاح

ليس سرا، يمثل جناح ليفربول محمد صلاح خطة بديلة لباريس سان جيرمان هذا الصيف في حال رحيل كيليان مبابي، بموجب عقد حتى يونيو 2022 والذي لم يمدد بعد، ووفقًا للمعلومات الواردة من وسائل الإعلام ESPN يوم الجمعة، فإن الريدز سيطالب بما لا يقل عن 80 مليون يورو لبيع الدولي المصري، ثمن كبير ولكن لا ينبغي أن يخمد حماسة القادة الباريسيين من اجل جلب اللاعب المصري وتحقيق مشروع النادي، في الواقع ، إذا واصل باريس سان جيرمان العمل على هذا الملف ، فسيكون لدى نادي العاصمة الفرنسية موارد مالية كبيرة بفضل السيولة التي تم الإفراج عنها من خلال بيع مبابي وبهذه الأموال، ستسهل عملية شراء عقد محمد صلاح.