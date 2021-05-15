نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول وترتيب الفرق في الدوري الانجليزي 2020/2021 في دورته الحالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدوري الانجليزي في دورته ال 36 ، يعتبر الدوري الانجليزي الممتاز بمثابة دوري أبطال العالم، حيث أنه حائز على شهرة واسعة جدا على مستوى كرة القدم العالمية، وقد تأسس 27/5/1992، ويتكون من عشرين فريقا من أهم الفرق العالمية، حيث أن مقر اتحاده في لندن العاصمة.

الفرق المشاركة في الدوري الانجليزي 2021

شارك كلا من ليفربول ، ليستر سيتي ، كريستال بالاس ، مانشيستر سيتي ، مانشيستر يونايتد، وست هام يونايتد، توتنهام هوتسبير، إيفرتون، آرسنال، ليدزيونايتد، أستون فيلا، وولفرهامبتون، كريستال بالاس، ساوثهامتون، نيوكاسيل يونايتد، بيرنلي، برايتون، فولهام، وست بروميتش ألبيون، تشيلسي، شيفيلد يونايتد هذا العام في الدوري الانجليزي الممتاز.

ترتيب الفرق في الدوري

يتصدر نادي مانشيستر سيتي ترتيب الدوري الانجليزي حتي الآن بـ 80 نقطة، حيث لعب 35 مباراة، فاز في 25 منهم وتعادل في 5 وخسر في 5 ، ويليه نادي مانشيستر يونايتد بـ 70 نقطة، حيث لعب 36 مباراة فاز في 20 منها وتعادل في 10 وخسر 6 ، ثم يأتي ليستر سيتي بـ 67 نقطة حيث لعب 35 مباراة فاز بـ 20 منها وتعادل في 6 وخسر 10، ثم تشيلسي حيث لعب 36 مباراة فاز بـ 18 منها تعادل في 10 وخسر 10، ولعب ليفربول 35 مباراة، حيث فاز في 17 منها وتعادل بـ 9 وخسر بـ 9 ، ولعب وست هام 35 مباراة أيضا فاز في 17، تعادل في 7 ، وانهزم بـ 11 منها، وفيما سبق جدول يوضح باقي ترتيب الفرق من حيث عدد المباريات الملعوبة، عدد مرات المكسب، والخسارة، والتعادل لكل منهم، وعدد المباريات المتبقية، وفارق النقاط المؤهلة للفوز باللقب في دورته السادسة والثلاثون.

جدول مباريات الدوري الانجليزي

يبحث الكثيرون منذ بداية الدورة الحالية للدوري الإنجليزي عن كل أخباره، المباريات المقررة، نتائج المباريات السابقة، مواعيد المباريات، هدافي الدورة، وقد وضحنا في الجدول السابق المباريات في الدوري الممتاز.