انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد الننى يغرد تعاطفًا مع فلسطين.. وعضو منظمة يهودية بريطانية يشتكى وآرسنال يرد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشر لاعب نادى ارسنال “محمد الننى” تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى تويتر، يوضح من خلالها دعمه لفلسطين بسبب إعتداء الجانب الإسرائيلي على المدنيين في الشيخ جراح، وأحداث العنف التي تعرض لها الفلسطينيين، وكتب الننى

“قلبي وروحي مع ما يحدث هناك، ودعمي الكامل لفلسطين”.

هذه التغريدة أثارت غضب أحد المسئولين في منظمة صهيونية في بريطانيا، شخص يهودي يدعى “تل عوفر”، فوجه رسالة لنادى أرسنال عبر حسابه على موقع تويتر يطالب فيها بوقف “محمد الننى”، واستشهد بالذي حدث من قبل مع اللاعب “مسعود أوزيل”، وقال “عوفر” فى تغريدته:

“عندما تحدث مسعود أوزيل عن مسلمي الإيجور، سارع آرسنال وأكد أن موقفه يختلف تمامًا عما صرح به أوزيل ضد الصين، بالأمس نشر محمد النني صورة يدعم فيها فلسطين من خلال خريطة لا تظهر إسرائيل، فماذا سيفعل آرسنال؟”. وأكمل “أتذكر عندما قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف نيكولاس أنيلكا ولويس سواريز، والآن عليهم إيقاف محمد النني بسبب هذه التغريدة، لقد توصلت أيضًا مع مسئولين في شركة لافاتزا وأديداس رعاة آرسنال من أجل معرفة آرائهم بشأن ما كتبه اللاعب”. وأضاف: “لقد أرسلت إلى المدير الإداري في آرسنال، أطلب رده على تغريدة محمد النني وماذا سيفعل النادي حيال ذلك”.

أما نادى أرسنال فرد عليه من خلال رسالة عبر البريد الالكترونى الخاص بـ “عوفر”، وقد قام “عوفر” بنشرها على حسابه الشخصى، نادى أرسنال قال في الرسالة

“كما هو الحال مع جميع موظفي ولاعبي النادي، يحق للجميع التعبير عن آرائهم على منصاتهم الاجتماعية الخاصة، ومع ذلك، فإننا نتحدث مع مو حول هذا الأمر، لذا فهو يفهم جيدًا ما نشره عبر تويتر”. وتابع آرسنال: “كنادي، نحن ملتزمون بمواجهة والقضاء على جميع أشكال التمييز ومواصلة الدفاع عن المساواة والاختلاف في شتى مجالات الحياة”. وعلق “عوفر” على رد آرسنال، وقال: “إذا كان محمد النني يعلم جيدًا ما نشره عبر تويتر، لماذا لم يُقدم أي اعتذار؟”.

ونشر الصهيوني رد شركة “لافاتزا” الإيطالية، والتي عبرت فيها عن استيائها من رسالة الننى: حيث قالت الشركة

“سنتواصل على الفور مع آرسنال للإبلاغ عن قلقنا بشأن هذه الرسالة. محتوى هذا المنشور لا يتوافق تمامًا مع قيم شركتنا، مجموعة لافاتزا ملتزمة تماما ضد العنصرية ومعاداة السامية”.

أما لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، كتب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، يقدم فيها دعمه وتشجيعه لـ “محمد الننى”، وقال أبو تريكة:

“أمثالك نفخر بهم ونعتز.. كل الدعم والمساندة يا نجم”.

ونشر أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: