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عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي وصن داونز، يترقب جمهور كرة القدم المصرية المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي بطل مصر ونادي صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقي، ومن المنتظر أن تكون المباراة قوية بين الفريقين لما يمتلك كل منهما من مهارات كبيرة سواء عل مستوي الفريق أو مستوي اللاعبين، ويعد فريق صن داونز من الفرق القوية في أفريقيا حيث استطاع إزاحة الأهلي من دوري الأبطال الأفريقي من دور الثمانية قبل ذلك.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

من المنتظر أن يقابل النادي الأهلي المصري مع بطل جنوب إفريقيا صن داونز في دور الثمانية اليوم السبت الموافق 15 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ستاد السلام، وستكون المباراة قوية بلا شك بسبب سعي كل فريق للفوز بها من أجل استكمال مسيرته نحو الصعود لدور نصف النهائي في دوري الأبطال الأفريقي.

من جهته قال المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني والذي شغل منصب المدير الفني لفريق صن داونز قبل أن يشغل منصب المدير الفني للنادي الأهلي، بأن الفريق المنافس قوي جداً ، وأنه يتمني أن يفوز الأهلي على فريق صن داونز من أجل استكمال مسيرته نحو لقب دوري أبطال أفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفريق صن داونز الجنوب إفريقي:-

سوف يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة بين سبورت أتش دي والتي يمكن ضبط تردداتها على أجهزة التلفاز من أجل مشاهدة أقوي المباريات في البطولات الدولية والدوريات العالمية مثل الدوري الانجليزي والأسباني، حيث تعد الناقل الرسمي الحصري لكل تلك البطولات.

كذلك فإنه يمكن لجمهور المشاهدين في مصر مشاهدة تلك المباراة المرتقبة عبر قناة أون تايم سبورت ذات التردد الأرضي مجاناً والتي يمكن استقبالها من خلال الاريال. الهوائي.