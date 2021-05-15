نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 15\5\2021 والقنوات المفتوحة الناقلة ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي وصن داونز، لا صوت يعلو على صوت مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، مباراة من العيار الثقيل، حيث يستضيف استاد السلام المباراة، وذلك اليوم السبت الموافق 15\5\2021، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتعد هذه المباراة اختبار حقيقي للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ولاعبيه، وذلك لقوة المنافس فهي تعد نهائي مبكر للبطولة، يسعى خلالها الشياطين الحمر للفوز بالمباراة، فوز كبير وبنتيجة مريحة، قبل لقاء العودة والذي سوف يكون في غاية الصعوبة على المارد الأحمر، وموسيماني يعلم ذلك جيداً فالفريق الجنوب أفريقي شرس جداً على ملعبه، ويلعب كرة قدم حديثة تعتمد على السرعة والقوة والمهارة، ولديهم لاعبين على مستوى عالي من المهارة والسرعة، لذلك وجب على الأهلي التعامل بحرص شديد مع المباراة، والحفاظ على شباكه نظيفة، وعدم إعطاء مساحات للفريق الجنوب أفريقي، والضغط الشديد في كل مكان في الملعب والتأمين الدفاعي مع السرعة في إنهاء الهجمات، واستغلال الفرص وعدم إضاعتها.

ومن جهة أخرى يسعى صن داونز الجنوب أفريقي، لمباغتة الأهلي على ملعبه والضغط على أبناء الجزيرة لإرباك لاعبيه، فهو فريق يلعب كرة حديثة تعتمد على السرعة واللياقة البدنية العالية، ويلعبون كرة قدم هجومية ممتعة، لذلك من التوقع أن نستمتع بمباراة مفتوحة من الفريقين، حيث يسعى كل فريق للفوز بها خاصةً الأهلي لكونها تلعب على أرضه.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة

سوف تنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 15\5\2021، وتقام المباراة على ملعب السلام وذلك حسب التوقيتات التالية:

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

الثامنة بتوقيت الجزائر.

السابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

تمتلك قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي، حقوق نقل مباراة الأهلي وصن داونز، حيث يحق للقناة نقل المباريات التي تقام على أرض مصر، لذلك سوف تنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي فقط.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس، وتحديداً على قناة beIN Sports HD4، ويعلق عليها المعلق المصري “علي محمد علي”.

بطاقة مباراة الأهلي وصن داونز