نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي وصن داونز اليوم تردد القنوات المجانية الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 15 مايو تردد القنوات المجانية الناقلة للمباراة المرتقبة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة من جماهير النادي الأهلي المصري والذي يتمني تحقيق الفوز للمارد الاحمر ومواصلة الانتصارات نحو الوصول للمباراة النهائية للعام التاني على التوالي مثلما حدث في العام السابق، بعد أن تمكن من الفوز في المباراة النهائية على فريق الزمالك المصري، وتعد هذه المباراة التي تقام في مساء اليوم في القاهرة من أهم المباريات التي مطالب فيها النادي الأهلي بتحقيق فوز كبير يسهل من مهمة فريقة في مباراة العودة التي ستقام في جنوب افريقيا في الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري 2021م.

مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

يلتقي في تمام الساعة التاسعة مساءاً فريق الأهلي المصري وفريق صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب استاد السلام في الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا 2021، تقام المباراة بدون حضور جماهيري.



يتم نقل مباراة الأهلي اليوم في البطولة الأفريقية ضد فريق صن داونز على 4 قنوات فضائية منهم 3 قنوات مجانية وقناة وحيدة مشفرة، يمكنكم في البداية اذا كنت تمتلك باقة bein sports مشاهدة المباراة على تردد قناة bein sports 4، أما إذا كنت لا تمتلك باقة بي ان سبورت فيمكنك مشاهدة المباراة على تردد القنوات المجانية الناقلة للمباراة المرتقبة في المساء، القناة المجانية الأولي قناة أون تايم سبورت الرياضية الأرضية والتي يمكنك ضبط تردد القناة عن طريق UHF 32.

تردد القنوات المجانية الناقلة للمباراة

القناة المجانية الأولي الناقلة للمباراة



كما يمكنك تثبيت تردد القناة المجانية الناقلة للمباراة كالتالي:

التردد: 11900.

قناة: RTS2 السنغالية.

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

الاستقطاب: أفقي.

القناة المجانية الثانية الناقلة للمباراة

التردد: 11881.

القناة: RTI

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي

حراسة المرمى محمد الشناوي، في الدفاع بدر بنون، محمد هاني، رامي ربيعة، ايمن اشرف، في الوسط أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، في الهجوم محمد شريف.

نتمني لكم مشاهدة ممتعة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 15 مايو تردد القنوات المجانية الناقلة للمباراة.