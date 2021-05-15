الهلال يسقط فـي فخ التعادل أمام الباطن فـي الدوري السعودي

د.ب.أ: سقط الهلال في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه الباطن، ضمن منافسات المرحلة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).وتقدم الهلال عن طريق بافتيمبي جوميز في الدقيقة 19، قبل أن يدرك محمد الرايحي التعادل للباطن في الدقيقة 29،وشهدت المباراة إهدار بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال لضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، ليهدر فرصة توسيع الفارق بينه وبين الشباب صاحب المركز الثاني والذي تجمد رصيده عند 48 نقطة بعدما خسر أمام مضيفه الاتفاق 3 / 4.على الجانب الأخر رفع الباطن رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبدأت المباراة بضغط من جانب الهلال الذي حاول تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه، فيما بدا الانضباط الدفاعي واضحا في أداء الباطن.وفي الدقيقة 17 سجل الهلال هدفه الأول عن طريق الفرنسي بافتيمبي جوميز، الذي استثمر كرة عائدة من دفاع الباطن داخل منطقة الجزاء، ليسددها من الوضع طائرا في شباك الحارس مارتن كومبانيا. وعلى عكس المتوقع اندفع الباطن للهجوم بحثا عن تسجيل هدف التعادل، مما أربك حسابات الهلال الذي أجبر على العودة إلى مناطقه خشية فقدان التقدم في المباراة.

وفي الدقيقة 29 نجح الباطن في تسجيل هدف التعادل عن طريق محمد الرايحي الذي انطلق من الجهة اليمنى حتى وصل إلى منطقة جزاء الهلال ليسدد كرة قوية فشل عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال في التصدي لها لتهز شباكه بهدف التعادل. وسدد يوسف الجبلي لاعب الباطن كرة أرضية زاحفة، لم يتمكن زميله خاليم هايلاند من اللحاق بها ليهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني.ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني اندفع الهلال بحثا عن تسجيل الهدف الثاني، حيث انطلق بكل قوته الهجومية، فيما تراجع الباطن إلى الخلف للحفاظ على آماله في خطف نقطة التعادل.

ورغم ذلك الضغط من الهلال، إلا أنه لم ينجح في تسجيل هدف آخر، وبذل دفاع الباطن جهدا كبيرا في إبعاد الخطر عن مرمى كومبانيا.وفي الدقيقة 70 وجه سالم الدوسري ضربة بتجاه شباك الباطن، ليتصدى لها كومبانيا ببراعة قبل أن يبعدها الدفاع إلى ضربة ركنية لم تسفر عن أي جديد.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد عرقلة تعرض لها أمير كردي لاعب الفريق داخل منطقة الجزاء، لكن جوميز سددها في العارضة مهدرا فرصة تسجيل الهدف الثاني في الوقت القاتل.وبعد ضياع ركلة الجزاء التي نفذها جوميز، أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1 / 1 بين الهلال والباطن.