منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يختتم معسكره الخارجي بالمملكة المغربية

خسر في التجربة الأولى وفاز في الثانية

كتب – بدر الزدجالي:

انهى منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية معسكره الخارجي الذي أقامه بالمملكة المغربي خلال الفترة من 10 الى 16 من الشهر الحالي ضمن برنامج اعداده للمشاركة في نهائيات كاس العالم المقرر اقامتها بروسيا خلال الفترة من 10 الى 19 من شهر أغسطس القادم.

وخاض المنتخب خلال معسكر المغرب تجربتين انهى التجربة الأولى بالخسارة بنتيجة 5/1 وفي التجربة الثانية التي أقيمت امس الأول الجمعة فاز منتخبنا في ذلك اللقاء بنتيجة 3/1 احرز اهداف المنتخب خالد العريمي هدفا وعبدالله الصوطي هدفين.

وجاء اختيار منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المغرب لتكون محطة الاعداد له قبل التواجد في النهائيات واجرى خلال تلك الأيام العديد من الحصص التدريبية تحت اشراف المدرب الوطني هلال بن طالب بعد ان اختار المدرب القائمة الرئيسية المشاركة في هذا المعسكر وتجريب جميع اللاعبين حيث ضمت القائمة 16 لاعبا وهم خالد العريمي ويحيى العريمي ومنذر العريمي ومشعل العريمي وجلال السناني وعبدالله الصوطي ونوح الزدجالي وامجد الحمداني ويونس العويسي وعيد الفارسي وأحمد مشعل وشريف البلوشي وحمود الطوقي وراشد البادي وسعيد الفارسي وسالم العريمي، بينما ضم الجهاز الفني كلا من المدرب طالب بن هلال الثانوي، ومدير الفريق نبيل البلوشي ويوسف عبيد مدرب الحراس وماجد الوردي أخصائي العلاج الطبيعي ومراد المقبالي مسؤول المهمات.

وسوف تصل بعثة متنخبنا الوطني وعلى حسب البرنامج المعد غدا الاثنين الى ارض السلطنة وسوف يكون هناك برنامج متواصل للمنتخب للاعداد بشكل امثل خلال الفترة القادمة بعد السماح بممارسة النشاط الرياضي بالسلطنة.

وكان المنتخب الوطني قد حصل على بطاقة المشاركة في نهائيات كأس العالم من قبل الاتحاد الدولي للعبة مع منتخبات اليابان والامارات على البطاقات المتبقية للمشاركة في النهائيات.

وتتجه النية لدى الجهاز الفني لاقامة معسكر اعدادي خارجي ثاني للمنتخب والمقرر ان يكون بامارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 الى 14 من شهر يونيو وسوف يخوض المنتخب خلال ذلك المعسكر تجربتين مع المنتخب الاماراتي الشقيق.

ويتواجد منتخبنا الوطني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة الرابعة، حيث تواجد للمرة الأولى في نسخة عام 2011 بايطاليا وشارك بعدها في مونديال البرتغال عام 2015 وبعدها تواجد في مونديال البراجواي في عام 2019 وتواجد في مونديال روسيا وهي المشاركة الرابعة له في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس العالم.