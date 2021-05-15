اليوم منتخبنا يدخل مرحلة الإعداد لمونديال قطر وكأسي آسيا والعرب في ثالث معسكراته الخارجية

يبدأ اليوم منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم معسكره الخارجي الثالث بامارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ضمن برنامج اعداده للمشاركة في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 وكذلك المشاركة في كأس العرب بالدوحة وهو المعسكر الثالث الذي يدخله المنتخب الوطني بقيادة المدرب برانكو في امارة دبي بسبب الاوضاع الراهنة بانتشار فيروس كورونا واستقر خلالها الجهاز الفني على امارة دبي لاستكمال البرنامج التدريبي بعد توقف النشاط الرياضي بالسلطنة بقرار من اللجنة العليا.

و استدعى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول كلا من خالد البريكي وعمران الحيدي وجميل اليحمدي والمنذر العلوي لمعسكر المنتخب الوطني الأول وتضم قائمة المنتخب الوطنى للمعسكر الخارجي الثالث كلا من فايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني ومحمد المسلمي وخالد البريكي وعمران الحيدي وعصام الصبحي وفهمي دوربين وجمعة الحبسي وعبد العزيز الغيلاني، زاهر الأغبري وعلي البوسعيدي وأحمد الكعبي وجميل اليحمدي وعبد الله فواز وحارب السعدي ويزيد المعشني وأمجد الحارثي وصلاح اليحيائي، وعمر الفزاري ومحسن جوهر وياسين الشيادي وعبد العزيز المقبالي ومحمد الغافري وخالد الهاجري ومحسن الغساني وسعود الحبسي.

وسيخوض المنتخب الوطني تجربتين وديتين أمام تايلند يوم 25 مايو وأمام اندونيسيا يوم 29 مايو على ان يسافر مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

ويستمر معسكر المنتخب الوطني في إمارة دبي حتى يوم الاول من شهر يونيو وسوف يركز خلال المعسكر على النواحي التكتيكية بشكل كبير والتجهيز لخوض التجربتين امام اندونيسيا وتايلاند بعد ان تعذر الحصول على تجارب ودية في المعسكر الثاني له في دبي.

ويأمل المنتخب الوطني من هذه التحضيرات الخروج بنتائج إيجابية من اللقاءات المتبقية في التصفيات أمام كل من قطر في لقاء له حسابات مختلفة للجهاز الفني واللاعبين وكذلك ملاقاة افغانستان وبنجلاديش.

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