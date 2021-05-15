الأهلي ضد صنداونز معاينة: انطلاق المباراة، القنوات الناقلة لها وأخبار الفريقين

الأهلي ضد صنداونز، إنه صدام طال انتظاره بين عمالقة القارة، ستتجه كل الأنظار إلى الكيفية التي سيتعامل بها مدرب الاهلي بيتسو موسيماني مع آلة صنداونز التي ابتكرها، ويجدد الاهلي وماميلودي صنداونز تنافسهما عندما يواجهان بعضهما البعض على ستاد السلام الدولي بالقاهرة في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت، وللموسم الثالث على التوال، يلتقي الأهلي وصنداونز في هذه المرحلة من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا كرة القدم، ومع معاناة الأهلي من أجل الثبات في الدوري المصري الممتاز، يستمر الضغط على موسيماني في الازدياد، كان مسؤولاً عندما تعاقد صنداونز مع العديد من الصفقات قبل بداية هذا الموسم، وكان الانتقال الوحيد الذي لم يشرف عليه للنادي الجنوب أفريقي هو وصول راشين دي ريك في منتصف الموسم.

موعد مباراة الأهلي ضد صنداونز والقنوات الناقلة لها

المباراة الأهلي ضد ماميلودي صنداونز التاريخ والقناة السبت 15 مايو على beIN Sports HD 4 توقيت المباراة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية

أخبار فريق الأهلي



سيغيب عن فريق الاهلي الظهير الأيسر علي معلول الذي يقترب من العودة من الإصابة وأكد مدير كرة القدم سيد عبد الحفيظ في وقت سابق هذا الأسبوع أن التونسي سيذهب إلى تشوان في مباراة الإياب، ويمثل غياب معلول ضربة كبيرة للأهلي بخوض مباراة بهذا الحجم أمام صنداونز، كما أن لاعب الوسط أكرم توفيق غير متاح في مباراة صنداونز، حيث شارك في خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن هناك بعض الأخبار السارة لموسيماني مع عودة المهاجم النيجيري جونيور أجايي من الإصابة الذي قد يبدأ من مقاعد البدلاء، كما عاد صانع ألعاب خط الوسط ناصر ماهر بعد أن غاب عن مباراة الدوري الأسبوع الماضي أمام الزمالك، بدر بنون وياسر إبراهيم موجودان أيضًا بعد الإصابات.

أخبار فريق صنداونز

كان الكثير من اهتمام صنداونز أثناء التحضير لهذه المباراة هو لياقة اللاعب النجم ثيمبا زواني الذي يعاني من مشاكل في أوتار الركبة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مساعد المدرب منجقيثي لمراوا سبورت ورلدوايد من القاهرة إنهم يأملون أن يتعافى زواني في الوقت المناسب لمواجهة الأهلي لكنهم لن يخاطروا به إذا كان غير مرتاح للعب، وأصيب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد ماريتسبورج يونايتد، وكان يعتقد في البداية أن أوتار الركبة المستقيمة الخاصة به تبعده لفترة أطول من الوقت قبل استعادة آماله في لياقته البدنية، لاعب آخرمن صنداونز في سباق اللياقة البدنية سفيليلي مخوليز الذي أصيب أيضا ضد ماريتسبورغ يونايتد، ومن المتوقع أن يعود حارس المرمى دينيس أونيانغو بعد غيابه عن مباراة ماسانداوانا الأخيرة في الدوري أمام تي إس جالاكسي.



معاينة المباراة الأهلي ضد صنداونز

أقام صنداونز منافسات مع منتخبات شمال إفريقية خاصة ضد الوداد البيضاوي، لكن الأهلي برز أيضًا كعدو لدود بعد أن التقى الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، وكان عملاق القاهرة هو من أقصي صنداونز من الموسم الماضي بعد فوزه 2-0 على أرضه قبل أن يحافظ على عملاق تشوان 1-1 في مباراة الإياب في بريتوريا، أما في الموسم السابق، سحق صنداونز الأهلي 5-0 على أرضه، قبل أن يخسر 1-0 خارج أرضه في القاهرة، وهذه هي المرة الثالثة في المواسم المتتالية التي يواجه فيها العمالقة القاريون بعضهم البعض، ويستضيف الأهلي صنداونز وسط نتائج غير متسقة في الدوري المصري الممتاز حيث فاز في مباراتين وتعادل بنفس العدد وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات، وقد ترك هذا الفريق متأخرًا بفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر رغم أن رجال موسيماني لعبوا ثلاث مباريات أقل، ومن ناحية أخرى تعافى صنداونز من مرحلة صعبة وفاز في آخر ثلاث مباريات بالدوري بينما تعادل مع الآخر وخسر أمام كايزر تشيفز لذلك لن تكون سهلة اليوم مبارة نادي الأهلي ضد صنداونز.