نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة الأهلي وصن داونز // 3 قنوات مجانية تنقل المباراة الليلة تعرف على ترددهم الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الفارس الأحمر الآن عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة الأهلي وصن داونز، في مباراة ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 والمقرر أن تقام في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي we السلام، لما للمارد الأحمر من جماهيرية جارفة داخل مصر وفي كل أرجاء الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، المباراة تنقل بصورة حصرية فضائياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات بي إن القطرية، ولكن هناك 3 قنوات مفتوحة سوف تنقل المباراة منها قناة time sports المصرية التردد الأرضي، الذي يبدأ بث اللقاء من خلال أستوديو تحليلي للمباراة قبل موعدها بساعة كاملة.

القنوات المفتوحة الناقلة الأهلي وصن داونز

تنقل قناة تايم سبورت المصرية اللقاء على ترددها الأرضي للجمهور المصري داخل مصر، وتستعد القناة لتغطية المباراة بصورة متميزة من خلال أقامة أستوديو تحليلي متميز يقوده الإعلامي / كريم خطاب، ويستضيف فيه نجوم التحليل الرياضي في مصر الدكتور طه إسماعيل، والكابتين وليد صلاح الدين، والكابتين عمرو الدسوقي، ويعلق على المباراة المعلق المتميز بلال علام.

القنوات المجانية الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز الليلة

توجد قناتين سوف ينقلان المباراة ولكن بالتعليق الأجنبي، قناة سنغالية RTS 2 يمكنكم أستقبالها عبر القمر الصناعي يوتلسات على التردد 11900 معامل الاستقطاب أفقي H على معدل ترميز 27500، القناة الثانية الناقلة للمباراة هي قناة إيفوارية تبث على نفس القمر يوتلسات على تردد 11881 تسمى قناة RTI، معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500.

القنوات المفتوحة الناقلة الأهلي وصن داونز اليوم

مواجهة الليلة لن تكون سهلة على الأهلي خاصة أن المنافس من أقوى فرق القارة السمراء، ويمتلك تاريخ مشرف وكان قد تقابل مع الأهلي في نفس الدور في العامين السابقين، أخرج الأهلي عام 2019، وأخرجه الأهلي العام الماضي 2020 وتاريخ مواجهات الفريقين يضم 8 مباريات، فاز الأهلي في 4 مباريات وفاز صن داونز في مباراة، وحسم التعادل النتيجة في 3 مباريات.

بطاقة مباراة الأهلي وصن داونز الليلة بدوري الأبطال