موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب سان ماميس مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو اليوم الأحد الموافق 16 مايو 2021 في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الأسباني الذي يشهد العديد من المباريات القوية في نفس موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم في السابعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حين يلتقي فريق برشلونة على ملعبه الكامب نو مع فريق سيلتا فيجو، ويلعب متصدر الترتيب فريق أتلتيكو مدريد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو ضد فريق أوساسونا، حيث يقترب حسم لقب الليغا الإسبانية التي أوشكت مباريتها على الانتهاء فلا يتبقى سوى جولة أخرى فقط بجانب الجولة الحالية.

ريال مدريد ضد بلباو في مباراة قوية يأمل فيها الميرنجي تحقيق الفوز، وتكرار انتصاره ضد الفريق الباسكي كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة التاسعة عشر على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وانتهت بفوز الريال بثلاثة أهداف سجلها كلا من توني كروس، وكريم بنزيمة “هدفين” مقابل هدف وحيد سجله كابا، قبل أن يلتقيا في كأس السوبر الأسباني في مباراة قوية انتهت بفوز الفريق الباسكي بهدفين سجلهما راؤول غارسيا مقابل هدف وحيد سجله كريم بنزيمة.

ريال مدريد يدخل مباراته ضد بلباو بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من العودة لمسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في الجولة قبل الماضية ضد إشبيلية بهدفين لكل فريق سجلهما كلا من أسينسيو، وهازارد قبل أن يتككن من العودة للانتصارات بفوز عريض في الجولة الماضية ضد غرناطة برباعية مقابل هدف في مباراة سجل فيها أهداف الميرنجي كلا من مودريتش، رودريجو، أودريوزولا، وهداف الميرنجي بنزيمة بينما سجل مولينا هدف الفريق الأندلسي الوحيد في المباراة، ليقتنص رفاق زيدان ثلاث نقاط هامة يواصل بها المنافسة على لقب الدوري الأسباني مع كلا من أتلتيكو مدريد المتصدر، والفريق الكتالوني برشلونة.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم

5:30 توقيت الجزائر، والمغرب.

6:30 توقيت مصر، وليبيا.

7:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، وتركيا.

8:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو