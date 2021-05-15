نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز على النايل سات نقدمها إليكم عبر موقع ثقفني، حيث تفصلنا ساعات قليلة جداً من الآن عن مباراة كلاً من النادي الأهلي وفريق صن داونز الجنوب أفريفي وذلك فى مباراة ذهاب الدور الربع نهائي من دوري بطولة أفريقيا 2021، وتحظى هذه المباراة على متابعة قوية جداً من ملايين من المتابعين من مصر وكافة الدول العربية وغيرها، ولذلك يبحثون بشكل دوري عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن دوانز اليوم على الناسل سات، وهذا ما سنوفره إليكم عبر هذا المقال فتابعونا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

يوجد عدد من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز ومتوفرة على قمر النايل سات، ومنهم قنوات بي ان سبورت الرياضية، على أن يكون التعليق بصوت المعلق الشهير على محمد على، أيضاً يوجد قناة اون تايم سبورت فى ترددها الأرضي، وأما عن قناة النادي الأهلي فلن تعرض المباراة ولكنها ستعرض استوديو تحليلي قبل وبعد انتهاء المباراة.

أما عن موعد عرض مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي اليوم فتكون فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفى الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبما أن الكثير من الأشخاص لا يمتلكون اشتراكات عبر القنوات السابقة فيمكنك متابعة المباراة على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلة وصن داونز على البيانات التالية:

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E تردد القناة: 12034_ الاستقطاب: عمودي_ بمعدل ترميز: 27500 تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E تردد القناة: 12347_ الاستقطاب: افقي_ بمعدل ترميز: 30000 تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E تردد القناة: 10804 _ الاستقطاب: افقي_ معدل الترميز: 30000

يمكنكم استقبال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وص دوانز اليوم عبر الترددات السابقة وهى مجانية 100% ولا تحتاج إلى أي اشتراكات.