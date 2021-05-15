موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب الكامب نو مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو اليوم الأحد الموافق 16 مايو 2021 في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الأسباني الذي يشهد منافسة قوية على اللقب هذا الموسم بين متصدر الترتيب فريق أتلتيكو مدريد الذي يلاقي فريق أوساسونا، وفريق ريال مدريد حامل اللقب الذي يلاقي فريق أتلتيك بيلباو في نفس الجولة ونفس توقيت إقامة موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في السابعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يقترب الدوري الأسباني من الحسم في ظل تبقي جولتين فقط على نهايته.

برشلونة ضد سيلتا فيغو في مباراة قوية يأمل فيها الفريق الكتالوني تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عنه في آخر جولتين، بتعادله ضد فريق أتلتيكو مدريد سلبيا في الجولة قبل الماضية، ثم تعادله الدرامي في الجولة الماضية ضد ليفانتي بثلاثة أهداف لكل فريق، حيث تقدم البلوغرانا أولا بهدفين دون رد في الشوط الأول عن طريق كلا من ميسي، وبيدرو لوبيز، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في بداية الشوط الثاني عن طريق كلا من ميليرو، وموراليس، ولكن عثمان ديمبيلي تمكن من تسجيل هدف التقدم للبارسا من جديد، قبل أن يسجل ليون هدف التعادل لليفانتس، ليفقد رفاق كومان نقطتين هامتين ويتراجع للمركز الثالث بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو، وفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة يأمل في تكرار انتصاره ضد سيلتا فيغو كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة من الليغا على ملعب بالايدوس، وانتهت بفوز البلوغرانا بثلاثة أهداف دون رد سجلها كلا من أولازا”بالخطأ في مرمى فريقه”، سيرجي روبيرتو، وفاتي لاعب البارسا الشاب الذي يطارده شبح الإصابات ليبتعد عن الملاعب منذ فترة طويلة.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم

4:30 توقيت جرينتش.

5:30 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

6:30 توقيت مصر، وليبيا.

7:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، سوريا، وفلسطين.

8:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو