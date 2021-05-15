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عمر شويل - جدة يلتقي النادي الأهلي مع نادي صن دوانز الجنوب أفريقي في دور الذهاب من ربع النهائي بدوري أبطال افريقيا في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت الموافق 15 مايو 2021 وذلك على ستاد ملعب السلام، حيث تعد المباراة ثقيلة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي، حيث سبق وأن التقي مع فريق صن داونز من قبل 3 مرات واستطاع فريق صن داونز في المرات الثالثة إلحاق الهزيمة بالنادي الأهلي، كما أن هذه المباراة هامة جداً بالنسبة للفريقين من أجل استكمال الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم على ستاد ملعب السلام بمدينة القاهرة، وذلك في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، حيث سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة على القنوات التالية:-

* قناة تايم سبورت Time Sport وهي القناة المجانبة الوحيدة التي ستنقل المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في مصر وهي قناة ذات تردد أرضي يتم استقبالها باستخدام الاريال الأرضي.

* قناة بين سبورت اتش دي 4 beIN Sport Hd 4 وهي القناة ذات الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الابطال الأفريقي وكافة المباريات الهامة التي تقام على الصعيد الأفريقي والدوري بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي… إلخ.

وسوف ينطلق الاستديو التحليلي لقنوات بين سبورت في تمام الساعة ال8.15 ويقوم بتحليل المباراة من خلال الاستديو التحليلي وائل جمعة وعزيز يبنيج ويقوم بالتعليق على المباراة على محمد علي.

ومن المتوقع أن تكون تلك المباراة مثيرة وذلك لقوة الفريقين والمنافسة الشرسة بينهما من أجل استكمال الطريق نحو الحصول على اللقب الأفريقي خاصة وأن كلاً من الفريقين يمتلك المهارات اللازمة لذلك.