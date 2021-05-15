نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم.. طاهر محمد يتقدم للمارد الأحمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم ، حيث يستقبل ملعب السلام معقل المارد الأحمر ماتش الأهلي وصن داونز اليوم السبت الموافق 15-5-2021 ثالث أيام عيد الفطر المبارك لحساب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، ولعل جميع عشاق كرة القدم والفريقين يتابعون الآن مع انطلاق اللقاء ملخص نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز الشوط الأول والثاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لذلك سنوفر ونرصد تغطية مستمرة عن نتيجة ماتش الأهلي وصن داونز الشوط الأول والثاني.

ملخص نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

ملخص نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز ، يحتاج المارد الأحمر تحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل تفادي عقبة لقاء العودة الذي سيُقام خارج الملاعب المصرية، وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

أهداف الأهلي وصن داونز الآن

الأهلي طاهر محمد – دقيقة 23 صن داونز 0

تشكيلة الأهلي أمام صن داونز كالتالي:

في حراسه المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، بدر بانون، محمد هاني.

في خط الوسط: البو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى افشه.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، صلاح محسن.

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 عبر تردد 10853 – أفقي – 5\6، وبخلاف تردد القناة الناقلة لماتش الأهلي وصن داونز مجانا على نايل سات سوف نتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز الشوط الأول والثاني، فكونوا معنا.

ملخص نتيجة الأهلي وصن داونز الشوط الأول

بدأت المباراة مع انطلاق صافرة البداية بقرار الحكم، وجود سيطرة كاملة من عناصر الأهلي على الكرة في خط وسط الملعب بحثاً عن تسجيل أول أهداف المباراة، التي تُقام حالياً على ملعب السلام.

دقيقة 23: جوووووووووووول لصالح الأهلي عن طريق اللاعب طاهر محمد طاهر ليكون التقدم المبكر لصالح المارد الأحمر نتيجة سيطرة كاملة على الكرة.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول لمباراة الأهلي وصن داونز يُقرر حكم اللقاء إعطاء دقيقتين كوقت بدل ضائع للشوط الأول، ومع انتهاء الدقيقتين تذهب المباراة لاستراحة قصيرة ويُنهي الأهلي الشوط الأول بنتيجة 1-0، تابعوا معنا ملخص نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز الشوط الثاني بعد قليل.