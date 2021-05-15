موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة اتلتيكو مدريد ضد اوساسونا اليوم الأحد الموافق 16 مايو 2021 في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الأسباني الذي يتواج رفاق سيميوني على صدارة جدول ترتيبه، ويسعى للحفاظ على تلك الصدارة حتى النهاية بتحقيق الفوز في الجولتين المتبقيتين في الليغا بداية من مباراته ضد أوساسونا، حيث يمثل أي تعثر فرصة لأقرب منافسيه ريال مدريد في الانقضاض على الصدارة في ظل فارق النقطتين بينه وبين أتلتيكو الساعي للعودة لمنصات التتويج في الليغا بعد غياب دام ست سنوات، وبالتحديد منذ حقق آخر ألقابه موسم 2013-2014، وينطلق موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا اليوم في السابعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة في نفس توقيت إقامة باقي مباريات الجولة.

أتلتيكو مدريد ضد اوساسونا في مباراة قوية يأمل فيها الروخيبلانكوس تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات منتشيا بتمكنه من العودة إلى مسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في الجولة قبل الماضية ضد فريق برشلونة سلبيا، ولكنه استعاد التوازن سريعا بتحقيق فوز هام في آخر مبارياته ضد فريق ريال سوسيداد بهدفين سجلهما أولا كلا من كاراسكو، وكوريا مقابل هدف سجله زوبيلديا لسوسيداد، ليقتنص الهنود الحمر ثلاث نقاط هامة رفع بها رصيده من النقاط إلى 80 نقطة جمعها من خوض 36 مباراة حقق فيها الفوز في 24 مباراة، وتعادل في ثمانية مباريات، وخسر أربع.

أتلتيكو مدريد يأمل في تكرار انتصاره ضد أوساسونا كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة على ملعب آل سادار، حيث حقق رفاق سيميوني الفوز بثلاثة أهداف عن طريق جواو فليكس “هدفين”، ولوكاس توريرا بينما سجل بوديمير الهدف الوحيد لفريق أوساسونا الساعي لمواصلة الانتصارات التي عاد إليها من جديد بعد غياب دام ثلاث جولات شهدت تلقيه الخسارة أمام ريال مدريد، وسيلتا فيجو، وتعادله ضد أتلتيك بيلباو بهدفين لكل فريق، قبل تحقيقه انتصار ثمين في آخر مبارياته ضد قادش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جدول ترتيب الدوري الاسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا اليوم

5:30 توقيت المغرب، والجزائر.

6:30 توقيت مصر، وليبيا.

7:30 توقيت فلسطين، مكة المكرمة، العراق، الأردن، وقطر.

8:30 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد واوساسونا