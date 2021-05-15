يوفنتوس يتفوق على إنتر ميلان في مباراة مثيرة ويحافظ على آمال دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس ضد الإنتر، سجل خوان كوادرادو ركلة جزاء متأخرة ليبقي آمال يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا حية بفوزه الدراماتيكي على إنتر ميلان بعد اللعب بعشرة لاعبين لمدة 35 دقيقة، واحتسب الحكم ركلتي جزاء في الشوط الأول بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، قبل طرد رودريجو بنتانكور لاعب يوفنتوس ومارسيلو بروزوفيتش في وقت لاحق، وراجع حكم الفيديو المساعد هدف جورجيو كيليني في مرماه ليرفع النتيجة إلى 2-2 قبل أن يفوز كوادرادو ويسجل ركلة جزاء ليضع يوفنتوس نقطتين فوق نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويسافر نابولي صاحب المركز الخامس إلى فيورنتينا يوم الأحد (11:30 بتوقيت جرينتش) ويمكنه استعادة المركز الرابع في الجولة الأخيرة من المباراة.

تفاصيل مباراة يوفنتوس والإنتر

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل من ركلة جزاء ليوفنتوس الذي انتزع منه إنترناسيونالي لقب الدوري هذا الشهر، وتعادل روميلو لوكاكو 1-1 في الطرف الآخر من ركلة جزاء أخرى قبل أن يسجل كوادرادو الهدف الثاني ليوفنتوس و بتسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وأدت البطاقة الصفراء الثانية لبنتانكور إلى لعب نادي يوفنتوس بعشرة لاعبين، وأخرج المدرب أندريا بيرلو النجم رونالدو مع بقاء أكثر من 20 دقيقة للعب، وسجل كيليني بالخطأ هدف في مرماه ليجعل النتيجة 2-2 لكن الحكم تدخل واعلن عن مخالفة لصالح يوفنتوس، قبل العودة من جديد لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف المسجل بالخطا ضد مرماه.

كوادرادو يمنح الفوز ليوفنتوس

تمامًا كما اعتقد يوفنتوس أن آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا تلقت ضربة قوية، تعرض كوادرادو لعرقلة في منطقة الجزاء من طرف اللاعب إيفان بيريسيتش، واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح يوفنتوس، وصعد الكولومبي ليسجل ركلة الجزاء الفائزة قبل أن ينال بروزوفيتش لاعب إنتر البطاقة الصفراء الثاني ليخرج الحكم البطاقة الحمراء لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس(3مقابل 2) ويثار من الهزيمة السابقة ضد الإنتر، ويظل التأهل لدوري أبطال أوروبا بعيدًا عن أيدي يوفنتوس، وستكون مباراتهم الأخيرة في الموسم الحالي ضد بولونيا يوم الأحد 23 مايو في انتظار ما تسفر عنه بقية المباريات ومن يتمكن من الحصول على مكان للمشاركة في رابطة أبطال اوروبا العام المقبل.