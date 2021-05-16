نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة 27 // الاتحاد يفرط في الوصافة والشباب يتراجع في المقال التالي
يبحث أنصار ومشجعي الفرق السعودية المتنافسة عن ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية مباريات اليوم السبت 2021/05/15 الجولة أل 27 والتي تشبثت الفرق الصغيرة بفرصها في البقاء بالدوري، وتقديم مباريات قوية أمام الفرق الكبيرة، فنجد الفرق المتنافسة تخسر وتتعادل في هذه الجولة أمام فرق في ترتيب متأخر في الدوري السعودي، وهذا متعة الدوري السعودي والصراع على لقبه وأصبح مثل الدوري الإسباني في حدة الصراع على اللقب الذي يتنافس عليه 3 فرق أيضاً، الدوري تلعب فيه الفرق كرة هجومية ممتعة، ولهذا فالدوري السعودي محط أنظار الجماهير العربية في كل مكان بسبب اللاعبين الممتازين في صفوف معظم الفرق السعودية.
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين
تعادل الهلال أمام ضمك بهدف لكل فريق، وخسر الشباب أمام الاتفاق برباعية مقابل ثلاث أهداف، والاتحاد يفرط في أقتناص الوصافة من الشباب عندما تعادل أمام ضمك بهدف لكل فريق، أهلي جدة حقق نصراً هاماً أمام القادسية بهدفين مقابل لاشيء، ونجح العالمي في الاقتراب أكثر من المربع بفوزه على العين بهدفين دون رد.
ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين 2021
يضم الدوري السعودي للمحترفين لاعبون متميزون من كل دول العالم، تجلبهم الأندية السعودية بمبالغ كبيرة فالصراع على لقب الهداف يحتاج مجهود كبير من اللاعبين، وفيما يلي ترتيب الهدفين للدوري السعودي بعد نهاية الجولة أل 27 اليوم السبت
|جوميز
|لاعب الهلال السعودي يتصدر القائمة برصيد 21 هدف
|كارلوس ستراندبيرج
|لاعب نادي أبها يحتل المركز الثاني برصيد 16 هدف
|إيميليو زيلايا
|لاعب نادي ضمك المركز الثالث برصيد 16 هدف
|كريستيان جوانكا
|لاعب نادي الشباب في المركز الرابع برصيد 15 هدف
|فابيو أبرو
|لاعب نادي الباطن السعودي المركز الخامس برصيد 15 هدف
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|27
|15
|7
|5
|3
|24:51
|27
|52
|2
|الشباب
|27
|14
|6
|7
|3
|41:55
|14
|48
|3
|التعاون
|28
|13
|8
|7
|2
|27:42
|15
|47
|4
|الاتحاد
|27
|12
|11
|4
|3
|27:40
|13
|47
|5
|النصر
|27
|12
|6
|9
|3
|36:48
|12
|42
|6
|الإتفاق
|27
|12
|5
|10
|3
|43:43
|0
|41
|7
|الفتح
|28
|11
|5
|12
|2
|53:50
|-3
|38
|8
|الأهلي
|27
|11
|5
|11
|3
|48:41
|-7
|38
|9
|الفيصلي
|28
|9
|9
|10
|2
|39:39
|0
|36
|10
|الرائد
|27
|10
|5
|12
|3
|39:40
|1
|35
|11
|القادسية
|28
|8
|10
|10
|2
|43:40
|-3
|34
|12
|أبها
|27
|10
|4
|13
|3
|46:39
|-7
|34
|13
|الباطن
|27
|7
|9
|11
|3
|48:36
|-12
|30
|14
|الوحدة
|27
|9
|3
|15
|3
|55:38
|-17
|30
|15
|ضمك
|27
|7
|8
|12
|3
|47:38
|-9
|29
|16
|العين
|27
|5
|5
|17
|3
|54:30
|-24
|20
صراع الفوز باللقب ثلاثي الأبعاد
هذا العام الصراع على اللقب ليس ثنائي كما كان في المواسم السابقة بين الزعيم الهلالي والعالمي النصراوي، الصراع هذا العام ثلاثي الأبعاد، بين الهلال المتصدر برصيد 52 نقطة والشباب صاحب الوصافة برصيد 48 نقطة واتحاد جدة صاحب المركز الثالث 47 نقطة قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، لن يعرف اسم البطل إلا مع الجولة الأخيرة وهذا متعة الدوري السعودي للمحترفين، أقوى المسابقات المحلية في المنطقة العربية من المحيط إلي الخليج، ونحن كمشاهدين نتمنى أن ينتهي الدوري في أطار من التنافس الشريف ويفوز من يستحق.
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