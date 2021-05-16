ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة 27 // الاتحاد يفرط في الوصافة والشباب يتراجع

يبحث أنصار ومشجعي الفرق السعودية المتنافسة عن ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية مباريات اليوم السبت 2021/05/15 الجولة أل 27 والتي تشبثت الفرق الصغيرة بفرصها في البقاء بالدوري، وتقديم مباريات قوية أمام الفرق الكبيرة، فنجد الفرق المتنافسة تخسر وتتعادل في هذه الجولة أمام فرق في ترتيب متأخر في الدوري السعودي، وهذا متعة الدوري السعودي والصراع على لقبه وأصبح مثل الدوري الإسباني في حدة الصراع على اللقب الذي يتنافس عليه 3 فرق أيضاً، الدوري تلعب فيه الفرق كرة هجومية ممتعة، ولهذا فالدوري السعودي محط أنظار الجماهير العربية في كل مكان بسبب اللاعبين الممتازين في صفوف معظم الفرق السعودية.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

تعادل الهلال أمام ضمك بهدف لكل فريق، وخسر الشباب أمام الاتفاق برباعية مقابل ثلاث أهداف، والاتحاد يفرط في أقتناص الوصافة من الشباب عندما تعادل أمام ضمك بهدف لكل فريق، أهلي جدة حقق نصراً هاماً أمام القادسية بهدفين مقابل لاشيء، ونجح العالمي في الاقتراب أكثر من المربع بفوزه على العين بهدفين دون رد.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين 2021

يضم الدوري السعودي للمحترفين لاعبون متميزون من كل دول العالم، تجلبهم الأندية السعودية بمبالغ كبيرة فالصراع على لقب الهداف يحتاج مجهود كبير من اللاعبين، وفيما يلي ترتيب الهدفين للدوري السعودي بعد نهاية الجولة أل 27 اليوم السبت