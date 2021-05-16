ليستر سيتي يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى بعد استبعاد هدف تعادل تشيلسي

ليستر سيتي، سجل يوري تيلمانز أحد الأهداف العظيمة في نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي لمنح ليستر سيتي الكأس لأول مرة في تاريخه بالفوز على تشيلسي في ويمبلي، وحسم البلجيكي مواجهة شديدة التنافس بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى تجاوزت حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا إلى الزاوية العلوية من مسافة 25 ياردة في الدقيقة 63، وكان الثعالب مدينين بصدريتين حاسمتين من الحارس كاسبر شمايكل ، الذي حول رأسية مدافع ليستر السابق بن تشيلويل إلى القائم ثم توقف بشكل أفضل ليحول تسديدة ماسون ماونت القوية إلى خارج المرمى، وأنهى ليستر الفوز بإثارة كبيرة ومشاهد عاطفية جياشة حيث ابتهج من داخل ويمبلي بفوز تاريخي.

حصل عمل مدرب ليستر رودجرز الرائع على مكافأته

ابتسم رودجرز، مدرب الفوكسيس ابتسامة أضاءت ويمبلي عندما انضم إلى لاعبي ليستر سيتي في مشاهد فرحة للاحتفال بعد أن كتب المدير ولاعبيه اسمهم في فولكلور النادي، وسيحظى تيلمانز البالغ من العمر 24 عامًا بالمجد بسبب الهدف الذي سجله وتسبب بفوز ليستر بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أختيرة أفضل لاعب في المباراة، وكان كل لاعبين الثعالب أبطال لا سيما الحارس المخضرم شمايكل، الذي كان حارسا جيدًا لمرماه لمعظم المباراة، وتألق الشاب لوك توماس والمدافع المخضرم لنادي ليستر جوني إيفانز، الذي كان موضع شك قبل المباراة وعانى من تكرار إصابته في كعبه، وبالنسبة للمدرب رودجرز، الذي لعب مع سلتيك في اسكتلندا، كانت هذه إضافة مهمة أخرى إلى سيرته الذاتية، حتى انا نادي ليستر يتمتع بمركز قوي للانتهاء في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة تشيلسي مرة أخرى على ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء، وكان هذا نتيجة العمل الرائع الذي قام به رودجرز ولاعبيه، وقد يحصلوا في بقية الموسم على انجاز آخرإذا تمكنوا من الفوز بمكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تشيلسي يعاني من خيبة أمل مريرة

كشف توماس توخيل، مدرب تشيلسي أنه كان في “وضع غاضب” بعد الهزيمة المفاجئة على أرضه أمام آرسنال، التي قللت فجأة على آمالهم في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من أن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي قد يكون أكثر شبكة أمان للحصول على ذلك، لقد بدا بالتأكيد رجلًا غاضبًا طوال المباراة النهائية خاصة في اللحظة الأخيرة عندما انتزع حكم الفيديو المساعد هدف التعادل المتأخر من قبضة تشيلسي، بدا تيمو فيرنر مصدر إحباط خاص لتوخيل، عندما خسر تحديًا جسديًا أمام تيلمانز، وكان تشيلويل، الذي ترك لماركوس ألونسو في مقاعد البدلاء مصدر خطر حقيقي عندما تم تقديمه في النهاية كبديل، وكاد ينقذ تشيلسي مرتين، يواجه تشيلسي وتوخيل الآن أسبوعين عظيمين مع الصراع على المراكز الأربعة الأولى في الميزان ونهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيأتي ضد مانشستر سيتي وسيعلم المدرب أنه سيتعين عليهما تقديم أداء أفضل من مباراة اليوم ضد ليستر.

نادي ليستر المحظوظ – أفضل الإحصائيات