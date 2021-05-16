الأهلي في المقدمة بعد فوز قوي على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

شهد مدرب الأهلي بيتسو موسيماني أن فريقه يتفوق على ماميلودي صنداونز السابق بفوزه 2-0 في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب وي الأهلي بالقاهرة مساء السبت، وسجل الهدفان في منتصف الشوط الأول وفي نهاية المباراة عن طريق محمد طاهر وصلاح محسن على التوالي، بعد أن بدأت المباراة بداية قوية وعالية الإيقاع، كان الفريق الجنوب أفريقي هو الذي حقق أول فرصة واضحه على المرمى ولم يحالفه الحظ في التقد حيث ارتدت رأسية جيفت موتوبا القوية من القائم، بعد عرضية متأرجحة من أوبري موديبا في الدقيقة 22، بعد لحظا، كان موتوبا قريبًا مرة أخرى من التسجيل برأسية محكمة، لكن لم يحالفه الحظ وخرجت الكرة بجانب مرمى نادي الأهلي.

تفاصيل مباراة الأهلي ضد ماميلودي صنداونز

بعد أن نجا دفاع نادي الاهلي المصري من هاتين المحاولتين الخطيرتين على مرماه، بدأ مدرب الأهلي بيتسو موسيماني يستعيد زمام الامور بتمريرات سريعة ودقيقة بين لاعبيه في الملعب وكانت هناك كرة طويلة إلى الجناح الأيسر وجدت طاهر، الذي راوغ المدافع ثابيلو مورينا قبل أن يطلق تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء لكن حارس صنداونز دينيس أونيانغو كان لها بالمرصاد وبإرتمائة مذهلة في الزاوية البعيدة للمرمى، لم يتمكن صنداونز الجنوب إفريقي من تقديم الكثير في رد فعل الشوط الأول من المباراة، على الرغم من ان المرة الوحيدة التي هددوا فيها على المرمى بعد ذلك كانت عندما توغل مورينا داخل منطقة الجزاء وتجاوز أحد المدافعين، لكن الحارس محمد الشناوي منعه من ذلك واغلق بسرعة كبيرة الزاوية.

كل ما جاء في الشوط الثاني من مباراة الاهلي و صنداونز

بدأ ماسندوانا الشوط الثاني بآداء جيد، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من خلق الكثير في الفرص السانحة لتسجيل الأهداف حتى الدقيقة 59 عندما تصدى الشناوي لكرة موسى ليبوزا، وكانت هناك فرص قليلة أخرى بعد فترة وجيزة لداونز حيث أرسل بيتر شالوليلي ضربة رأسية بعيدة في الدقيقة 67 قبل أن يمررموتوبا كرة لكرميت إيراسموس بديل لجاستون سيرينو الذي سدد كرة زاحفة نحو المرمى، لكن تسديدته تصدى لها حارس نادي الأهلي الشناوي، في حين أن الجنوب إفريقيين لم يفعلوا الكثير لتهديد مرمى الأهلي بعد ذلك، فإن الهزيمة 1-0 خارج أرضهم لا تزال تبدو نتيجة جيدة إلى حد ما قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في بريتوريا، لكن هذا للأسف لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لماميلودي صنداونز حيث استقبلت شباكهم هدفًا ثانيا في وقت متأخر من المباراة عندما أخطأ أونيانجو في الحكم على تمريرة طويلة وعالية من الجهة اليمنى، مما أدى إلى تسلل محسن بين حارس المرمى ومورينا سدد الكرة في شباك فارغة في الدقيقة 89.